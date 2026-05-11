Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει βάσει του Πόθεν Έσχες που δόθηκε στη δημοσιότητα, εισοδήματα συνολικού ύψους 79.466,91 ευρώ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει 42.508,65 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 32.033,76 ευρώ και από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά διαθέτει 4.924,50 ευρώ.

Η κα Κωνσταντοπούλου διαθέτει πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 25.105,23 ευρώ και να βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα.

Η ίδια διαθέτει ακίνητα σε Εύβοια και Αττική, αλλά και ένα αυτοκίνητο. Έχει ακόμη μία πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό 2.400 ευρώ και το υπόλοιπο οφειλής στα 1.759,61 ευρώ.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες