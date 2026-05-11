Το «Πόθεν Έσχες» του Δημήτρη Κουτσούμπα

Εισόδημα ύψους 43.347,94 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 32.732,40 ευρώ από φορολογούμενα και αφορολόγητα εισοδήματα δήλωσε στο πόθεν έσχες του έτους 2025 ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη δήλωση σημειώνεται ότι οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα στη διάρκεια του έτους χρήσης 2024 αποτελούν, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα, με τον μεγαλύτερο λογαριασμό να ανέρχεται σε 18.718,82 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, δηλώνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, επιφανείας 60 και 45 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία αποκτήθηκαν το 1990 από γονική παροχή. Στη φετινή δήλωση καταγράφεται αλλαγή στην περιγραφή των δύο ακινήτων λόγω τακτοποίησης, όπως αναφέρεται στα σχετικά παρατηρητήρια της δήλωσης.

Δεν εμφανίζονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ενώ στη δήλωση δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

