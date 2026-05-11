Κίνα: «Παράνομες και μονομερείς» οι αμερικανικές κυρώσεις για το Ιράν

Το Πεκίνο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στις νέες αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε τρεις εταιρείες με έδρα την Κίνα, τις οποίες η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι διευκόλυναν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες ενέργειες ως παράνομες και μονομερείς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκούο Τζιακούν, τοποθετούμενος επί του θέματος, υπογράμμισε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις.

«Απαιτούσαμε πάντα από τις κινεζικές επιχειρήσεις να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», είπε.

Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η προτεραιότητα είναι να αποτραπεί με κάθε μέσο μια υποτροπή στις εχθροπραξίες, αντί να χρησιμοποιείται ο πόλεμος για κακόβουλες συσχετίσεις και τη δυσφήμηση άλλων χωρών», τόνισε.