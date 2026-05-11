Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κώμα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Μπόνι Τάιλερ
Φωτογραφία: AP
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Η 74χρονη σταρ δίνει μάχη για τη ζωή της έπειτα από μια σειρά σοβαρών επιπλοκών στην υγεία της.

Το χρονικό της περιπέτειας

Η περιπέτεια της Τάιλερ ξεκίνησε λίγο μετά την άφιξή της στην Πορτογαλία, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία στο Αλγκάρβε.

Η τραγουδίστρια ένιωσε έντονο κοιλιακό πόνο, λίγο μετά από μια σειρά εξετάσεων στο Λονδίνο που δεν είχαν δώσει σαφή αποτελέσματα.

Αφού παρέμεινε κλινήρης για δύο ημέρες στο σπίτι της, ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, τη μετέφερε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Φάρο.

Οι πληροφορίες για την κατάστασή της άρχισαν να βγαίνουν στο φως την Τετάρτη, αναφέροντας πως η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο λόγω διάτρησης την περασμένη εβδομάδα.

Η καρδιακή ανακοπή και η λοίμωξη

Σύμφωνα με τοπικά πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η Μπόνι Τάιλερ υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Correio da Manhã, η τραγουδίστρια θα παραμείνει σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου του Φάρο, μέχρι οι γιατροί να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη «σοβαρή λοίμωξη» από την οποία πάσχει εξαιτίας της διάτρησης εντέρου.

Επιπλέον, έγινε γνωστό πως η 74χρονη σταρ υποβάλλεται σε θεραπεία με υψηλές δόσεις αντιβιοτικών, ενώ της αφαιρέθηκε και η σκωληκοειδής απόφυση. Η εσπευσμένη εισαγωγή της στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε στις 30 Απριλίου.

Μηνύματα αισιοδοξίας

Παρά τη δραματική τροπή της υγείας της και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης, ο επί χρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, μετέφερε ένα συγκρατημένα αισιόδοξο μήνυμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί είναι «θετικοί ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως».

Με πληροφορίες από: The Sun UK

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Ελπίδες από νέα στοχευμένη θεραπεία

Νοσοκομείο Μεταξά: Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η θερμική κατάλυση θυρεοειδικών όζων με μικροκύματα

Από «χρυσάφι» τα κεράσια: Πωλούνται ακόμη και σχεδόν 26 ευρώ το κιλό

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε θα ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες, σύμφωνα με την Μιχαηλίδου – Τι πρέπει να γνωρίζουν

PTH: Πώς παλιά μπουκάλια και οξέα μπαταριών γίνονται πολύτιμα χημικά

Αισθητήρας σε μέγεθος κόκκου ρυζιού δίνει «αφή» στα ρομπότ
περισσότερα
10:38 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βρετανία: Απάντησε στις απειλές του Ιράν για το «HMS Dragon» – Η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού είναι «αμυντικού χαρακτήρα»

Η Βρετανία απάντησε επισήμως στις απειλές του Ιράν κατά των βρετανικών και γαλλικών πολεμικών ...
09:08 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που αεροπλάνο «ρουφάει» ένα πεζό στον κινητήρα του στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – «Είδα τα πόδια του να περιστρέφονται»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη ...
08:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Νέος συναγερμός για τον χανταϊό: Θετικός Αμερικανός επιβάτης του «MV Hondius» κατά την πτήση επαναπατρισμού

Καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο του ξεσπάσματος χανταϊού απ...
08:06 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Κανείς στο Ιράν δεν σχεδιάζει για να ευχαριστήσει τον Τραμπ»

Το Ιράν ξεκαθάρισε τη θέση του μετά την απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης του Προέ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media