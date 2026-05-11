Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας – Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από τεχνητό κώμα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Η 74χρονη σταρ δίνει μάχη για τη ζωή της έπειτα από μια σειρά σοβαρών επιπλοκών στην υγεία της.

Το χρονικό της περιπέτειας

Η περιπέτεια της Τάιλερ ξεκίνησε λίγο μετά την άφιξή της στην Πορτογαλία, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία στο Αλγκάρβε.

Η τραγουδίστρια ένιωσε έντονο κοιλιακό πόνο, λίγο μετά από μια σειρά εξετάσεων στο Λονδίνο που δεν είχαν δώσει σαφή αποτελέσματα.

Αφού παρέμεινε κλινήρης για δύο ημέρες στο σπίτι της, ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, τη μετέφερε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Φάρο.

Οι πληροφορίες για την κατάστασή της άρχισαν να βγαίνουν στο φως την Τετάρτη, αναφέροντας πως η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο λόγω διάτρησης την περασμένη εβδομάδα.

Η καρδιακή ανακοπή και η λοίμωξη

Σύμφωνα με τοπικά πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η Μπόνι Τάιλερ υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Correio da Manhã, η τραγουδίστρια θα παραμείνει σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου του Φάρο, μέχρι οι γιατροί να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη «σοβαρή λοίμωξη» από την οποία πάσχει εξαιτίας της διάτρησης εντέρου.

Επιπλέον, έγινε γνωστό πως η 74χρονη σταρ υποβάλλεται σε θεραπεία με υψηλές δόσεις αντιβιοτικών, ενώ της αφαιρέθηκε και η σκωληκοειδής απόφυση. Η εσπευσμένη εισαγωγή της στο νοσοκομείο φέρεται να έγινε στις 30 Απριλίου.

Μηνύματα αισιοδοξίας

Παρά τη δραματική τροπή της υγείας της και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης, ο επί χρόνια φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, μετέφερε ένα συγκρατημένα αισιόδοξο μήνυμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί είναι «θετικοί ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως».

Με πληροφορίες από: The Sun UK