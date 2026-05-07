Μπόνι Τάιλερ: Νοσηλεύεται ύστερα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία

Η Μπόνι Τάιλερ αναρρώνει σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» νοσηλεύτηκε στο Φάρο, όπου διατηρεί κατοικία, εξαιτίας αδιευκρίνιστων προβλημάτων στο έντερο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας της στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Λυπούμαστε πολύ που ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη στο νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου έχει σπίτι, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει», προστίθεται.

Η ομάδα της σημείωσε ακόμη: «Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχήσουν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Τον Μάρτιο δήλωνε ότι ήταν καλά

Τον Μάρτιο, η Μπόνι Τάιλερ είχε δηλώσει στο περιοδικό Hello! ότι ήταν «καλά».

«Είμαι αρκετά καλά αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, και απολαμβάνω πραγματικά τις εμφανίσεις», είχε πει.

«Συνεχίζω να ροκάρω στη σκηνή με την υπέροχη μπάντα μου και αν έχεις την υγεία σου, έχεις τα πάντα», είχε προσθέσει.

Η τραγουδίστρια είχε αναφέρει πάντως ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τα γόνατά της.

«Δεν έκανα αντικατάσταση γονάτων, έκανα αυτό που λένε washouts, μια χειρουργική επέμβαση στα γόνατα, η οποία αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένη. Οπότε ελπίζω να κρατήσει για πολύ καιρό», είχε πει.

Αβέβαιο αν θα επηρεαστεί η περιοδεία της

Η Μπόνι Τάιλερ έχει προγραμματισμένες συναυλίες στην Ευρώπη, με την περιοδεία της να ξεκινά στις 22 Μαΐου και να συνεχίζεται έως τον Δεκέμβριο.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν θα χρειαστεί να αναβάλει ή να ακυρώσει κάποιες από τις εμφανίσεις της.

Το καναδικό Global News ανέφερε ότι επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας για περαιτέρω σχόλιο, αλλά δεν είχε λάβει απάντηση.

Την ίδια εβδομάδα και η Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε προβλήματα υγείας

Η είδηση για την επέμβαση της Μπόνι Τάιλερ έρχεται την ίδια εβδομάδα που η Ντόλι Πάρτον μοιράστηκε νεότερα για την υγεία της και ακύρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας λόγω συνεχιζόμενων προβλημάτων.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram τη Δευτέρα, η Πάρτον ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξή τους τον τελευταίο χρόνο.

«Έχω ακόμη λίγη ανάρρωση μπροστά μου, αλλά είμαι στον δρόμο της επιστροφής. Θα σας δω σύντομα», έγραψε στη λεζάντα.

Στο βίντεο είπε ότι έχει «καλά νέα και λίγα άσχημα νέα».

«Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και στις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όμως, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στο επίπεδο που απαιτούν οι σκηνικές εμφανίσεις.

«Τα άσχημα νέα είναι ότι θα μου πάρει λίγο καιρό μέχρι να φτάσω ξανά σε επίπεδο σκηνικής εμφάνισης, γιατί κάποια από τα φάρμακα και τις θεραπείες με κάνουν λίγο ζαλισμένη, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Και φυσικά δεν μπορώ να ζαλίζομαι κουβαλώντας μπάντζο, κιθάρες και τέτοια πάνω σε τακούνια πέντε ιντσών, και ξέρετε ότι θα τα φοράω», είπε.

Η Πάρτον πρόσθεσε ότι λυπάται πραγματικά που θα χάσει όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια για να τη δουν στο Λας Βέγκας.