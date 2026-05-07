Δολοφονία στην Κρήτη: Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω τον Νικήτα, θα υποστηρίξει ο 54χρονος στην απολογία του – Το μήνυμα συγγενών των δύο κατηγορουμένων

Την Τρίτη 5 Μαΐου ο 21χρονος Νικήτας έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 την Πέμπτη (7/5), παρουσιάστηκαν αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το ποια φέρεται ότι θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ANT1, ο 54χρονος θα πει πως έδρασε εν βρασμώ ψυχής και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα. Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να ζητηθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης θα πει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πως δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατο του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, και πως μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος.

Πρόσωπα από το στενό συγγενικό περιβάλλον των δύο κατηγορουμένων, διαμηνύουν στον ANT1 πως θέλουν να κλείσει εδώ ο κύκλος του αίματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανήμερα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα, έγινε γνωστό πως προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου και της αδελφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο δράστη. Το περιστατικό είχε συμβεί τον Δεκέμβριο του 2024 και η δίκη προσδιορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας. Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Στη σύζυγό του, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη που εμβόλισε το αυτοκίνητο του θύματος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.