Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η ίδια ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξέφρασε την υποστήριξή της προς την πνευματική αποστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παράλληλα, σημείωσε ότι συζήτησε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή.

«Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει πίστη και δίνει το αίσθημα του σκοπού σε όλο τον κόσμο», σημείωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Αναφερόμενη στη συνάντηση, η πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε: «εξέφρασα την αμέριστη υποστήριξή μου προς την πνευματική αποστολή του και συζήτησα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή».

