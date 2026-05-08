Ρεάλ Μαδρίτης: Χάος στην προπόνηση της «βασίλισσας» – Τσουαμενί και Βαλβέρδε πιάστηκαν στα χέρια, κρανιοεγκεφαλική κάκωση υπέστη ο Ουρουγουανός μέσος

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ορελιέν Τσουαμενί, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ρεάλ Μαδρίτης

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της συμπλοκής ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ουρουγουανός μέσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, η ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές είχε αρχίσει από την προπόνηση της Τετάρτης, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα. Οι συμπαίκτες τους παρενέβησαν τότε, προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση του επεισοδίου.

Η ένταση άρχισε από την προπόνηση της Τετάρτης

Το πρωί της Πέμπτης (7/5), ο Βαλβέρδε φέρεται να κατηγόρησε τον Τσουαμενί ότι διέρρευσε στον Τύπο το προηγούμενο επεισόδιο. Ο Ουρουγουανός μέσος αρνήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να δώσει το χέρι του στον συμπαίκτη του στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα η ένταση να μεταφερθεί και στην προπόνηση.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι δύο ποδοσφαιριστές φέρονται να είχαν νέα αντιπαράθεση, με σκληρά μαρκαρίσματα και έντονες φραστικές αψιμαχίες. Άνθρωποι που είχαν εικόνα των γεγονότων ανέφεραν στα ισπανικά ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν… αηδιαστικά».

Η γροθιά και ο τραυματισμός του Βαλβέρδε

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το τέλος της προπόνησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαλβέρδε συνέχισε να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, ενώ ο Τσουαμενί τού ζήτησε να σταματήσει για το καλό της ομάδας. Η ένταση δεν εκτονώθηκε και ο Τσουαμενί φέρεται να χτύπησε τον Βαλβέρδε με γροθιά.

Το χτύπημα προκάλεσε την πτώση του Βαλβέρδε, ο οποίος υπέστη βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο. Το ιατρικό τιμ της Ρεάλ Μαδρίτης παρενέβη άμεσα και ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του συλλόγου και στη συνέχεια σε κοντινό νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

«Το σημερινό περιστατικό ήταν πολύ πιο έντονο απ’ αυτό της Τετάρτης», ανέφερε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αμφίβολη η παρουσία του στο Clasico

Ο τραυματισμός καθιστά αμφίβολη την παρουσία του Βαλβέρδε στο Clasico της Κυριακής (10/5, 22:00). Ακόμη και αν ο ποδοσφαιριστής κριθεί διαθέσιμος ιατρικά, η συμμετοχή του παραμένει αβέβαιη, καθώς η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έχει καλέσει τόσο τον ίδιο όσο και τον Τσουαμενί σε απολογία.

Ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά την άφιξή του στο προπονητικό κέντρο και στη συνέχεια ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Τσουαμενί αποχώρησε μόνος του από τις εγκαταστάσεις, ενώ ο Βαλβέρδε επέστρεψε στο σπίτι του μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Εσωτερική πίεση στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η υπόθεση έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης εσωτερικής πίεσης για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν το νέο επεισόδιο με προηγούμενες εντάσεις στο εσωτερικό του συλλόγου, μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι σχέσεις του Αλόνσο με τον Βινίσιους, η υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ, η στάση του Ασένσιο, η δημόσια κριτική του Θεμπάγιος, οι σχέσεις του Αρμπελόα με τον Καρβαχάλ και το επεισόδιο του Ρούντιγκερ με τον Καρέρας.

Αργά το βράδυ, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της το περιστατικό και γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό της.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Real Madrid C. F. ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των περιστατικών που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης της πρώτης ομάδας, αποφάσισε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά των παικτών μας Federico Valverde και Aurélien Tchouameni.

Ο σύλλογος θα ενημερώσει για τις αποφάσεις και των δύο διαδικασιών μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εσωτερικές ενέργειες».

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε το επεισόδιο «πολύ σοβαρό και μη αποδεκτό». Οι αποφάσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία για την κατάσταση που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας.

