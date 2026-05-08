Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο έγραψαν ιστορία και προκρίθηκαν στον τελικό της Λειψίας

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Conference League και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη Λειψία στις 27 Μαΐου. Η αγγλική ομάδα νίκησε τη Σαχτάρ με 2-1 και πέρασε με συνολικό σκορ 5-2, ενώ η ισπανική ομάδα επικράτησε με 1-0 του Στρασβούργου εκτός έδρας και σφράγισε την παρουσία της στον τελικό.

Η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε μία ιστορική πρόκριση, καθώς στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση έφτασε μέχρι τον τελικό του Conference League. Η Σαχτάρ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και αναζήτησε ένα γρήγορο γκολ, όμως η αγγλική ομάδα βρήκε πρώτη δίχτυα στο 10ο λεπτό. Ο Γέρεμι Πίνο σκόραρε, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Οι «Αετοί» πήραν το προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Ο Γουόρτον ολοκλήρωσε μια ωραία αντεπίθεση με σουτ, ο Ρίζνικ απέκρουσε την μπάλα, αλλά ο Μουνιόζ πήρε το ριμπάουντ και σούταρε από πλάγια θέση. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Ενρίκε και κατέληξε στα δίχτυα.

Η Σαχτάρ απάντησε στο 34ο λεπτό. Ο Ενρίκε δημιούργησε τη φάση και ο Εγκινάλντο πέτυχε το 1-1 με εξαιρετικό πλασέ. Η Πάλας πήρε ξανά το προβάδισμα στο 52ο λεπτό, όταν ο Μίτσελ έκανε τη σέντρα και ο Σαρ διαμόρφωσε το 2-1 με προβολή. Οι Λονδρέζοι διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα και εξασφάλισαν την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.

Το Στρασβούργο αποχαιρέτησε το όνειρο του πρώτου ευρωπαϊκού τελικού, καθώς γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League. Μετά το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Βαγιέκας, η ομάδα της Μαδρίτης νίκησε και στη Γαλλία με το ίδιο σκορ.

Το Στρασβούργο, λίγες εβδομάδες μετά την ανατροπή απέναντι στη Μάιντς στα προημιτελικά, δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα που χρειαζόταν για να διεκδικήσει την πρόκριση. Αντίθετα, η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, παρουσίασε σταθερή εικόνα, δημιούργησε ευκαιρίες και βρήκε τον τρόπο να πάρει το ιστορικό εισιτήριο για τον τελικό.

Η πίεση των Ισπανών απέδωσε λίγο πριν από το ημίχρονο. Ο Αλεμάο εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων και διαμόρφωσε το 1-0 στο 42ο λεπτό. Το Στρασβούργο έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο 73ο λεπτό, όταν ο Βαλεντίν Μπάρκο αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στις καθυστερήσεις, η γαλλική ομάδα κέρδισε πέναλτι, όμως ο Ενσίσο δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, καθώς ο Μπατάγια τον νίκησε από τα έντεκα βήματα. Το Στρασβούργο υπέστη έτσι ακόμη έναν αποκλεισμό στα ημιτελικά, μετά από εκείνον απέναντι στη Νις στο Κύπελλο Γαλλίας, και ολοκλήρωσε με απογοήτευση μια χρονιά που είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.

