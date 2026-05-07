Προσάραξη θαλαμηγού κοντά στον Πόρο – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Λιμενικό

Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας. Στο σκάφος παρουσιάστηκε και εισροή υδάτων.

Στη θαλαμηγό επέβαιναν δύο αλλοδαποί, τους οποίους περισυνέλεξε πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Στην περιοχή έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού, δύο επιβατηγές λάντζες και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να παράσχουν συνδρομή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

