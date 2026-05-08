ΕΣΗΕΑ: Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για την κατάργηση του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle

Σε μια προσπάθεια διατήρησης του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsce Welle, η ΕΣΗΕΑ καλεί όλα τα μέλη της αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να υπογράψει την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας της για το κλείσιμο του προγράμματος, το οποίο σχεδιάζετε να υλοποιηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2027.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τα μέλη της, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να λάβει θέση εναντίον της απόφασης για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της ανοιχτής επιστολής διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΣΗΕΑ έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί αυτούσιο το ελληνόφωνο πρόγραμμα της DW, αποστέλλοντας επιστολές προς πολιτικούς φορείς και συνδικαλιστικά σωματεία της Γερμανίας, ζητώντας, ταυτόχρονα, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Οι επιστολές, βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: 1, 2.

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΣΗΕΑ για την κατάργηση του ελληνόφωνου τμήματος της DEUTSCHE WELLE:

Ανοιχτή επιστολή – διαμαρτυρία για την κατάργηση του ελληνόφωνου τμήματος της DEUTSCHE WELLE

Την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου μια πρωτοβουλία καλλιτεχνών, συγγραφέων, πανεπιστημιακών, αθλητών και μελών της κοινωνίας των πολιτών πήρε την απόφαση να στείλει μια ανοιχτή επιστολή στον Γερμανό Υφυπουργό Πολιτισμού και ΜΜΕ Βόλφραμ Βάιμερ με στόχο την αναστολή της απόφασης για το κλείσιμο της ιστορικής Ελληνικής Εκπομπής της Deutsche Welle.

H Διοίκηση της Deutsche Welle ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στις 18.02.2026 την πρόθεσή της να διακόψει το Ελληνικό Πρόγραμμα από 01.01.2027. Πρόκειται για την μοναδική από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει την οποία καταργεί! Μια απόφαση εντελώς ακατανόητη για εμάς. Το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle από την εποχή της Χούντας μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα φωτεινό φάρο ανεξάρτητης και έγκυρης δημοσιογραφίας.

Εδώ και χρόνια είναι μια σταθερή γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δυο χώρες, οι σχέσεις των οποίων δοκιμάστηκαν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συνέπειες που αυτός είχε στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Δοκιμάστηκαν και πρόσφατα με την οικονομική κρίση, οι συνέπειες της οποίας είναι ακόμα εμφανείς. Σε εποχές δε πολέμου όπου η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια σημαντικότατη γεωπολιτική θέση και αποτελούν το εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε., η απόφαση αυτή είναι ακόμα πιο ακατανόητη. Δεν δοκιμάζει μόνο τις σχέσεις Ελλάδας, Γερμανίας, Κύπρου, αλλά αποδυναμώνει ευρύτερα την Ευρώπη.

To ελληνικό πρόγραμμα της DW επί δεκαετίες καλύπτει σε σταθερή βάση δημοσιογραφικά όλο το φάσμα των ελληνογερμανικών σχέσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον τομέα του Πολιτισμού, της Επιστήμης, του Αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Σε βάθος δεκαετιών και μέχρι σήμερα, μέσα από τα παραδοσιακά μέσα αλλά και τελευταία εντατικά στα Social Media, παρουσιάζει συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και αφιερώματα για σπουδαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και της Γερμανίας: από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ιάννη Ξενάκη, τον Γκέρχαρντ Ρίχτερ, την Πίνα Μπάους και την Σάσα Βαλτς, τον Πέτερ Χάντκε μέχρι τον Lex και τη σύγχρονη γερμανική χιπ χοπ σκηνή. Επίσης για σημαντικές εκφάνσεις ελληνογερμανικής καλλιτεχνικής σύμπραξης όπως η Documenta στο Κάσελ και την Αθήνα ή η «Ελευσίνα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023».

Με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική μνήμη έχει αναδείξει πτυχές της ιστορίας, όπως η βραβευμένη σειρά «Τα παιδιά των κακών της Ιστορίας» για τους απογόνους Ναζί στη Γερμανία και δωσιλόγων στην Ελλάδα, στην οποία μίλησαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι ιστορικοί, ενώ σε μηνιαία βάση παρουσιάζει θέματα ιστορικού προβληματισμού, πτυχών της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και του Ολοκαυτώματος σε μια περίοδο επικίνδυνου αναθεωρητισμού. Έχει αναδείξει επίσης στη Γερμανία σημαντικές εκθέσεις ελληνικού και κυπριακού πολιτισμού: Από τον Κόσμο του Σλήμαν και τις αρχαίες Μυκήνες μέχρι τη νέα πτέρυγα Κυπριακών Αρχαιοτήτων στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου καθώς και τις εργασίες ανακαίνισης του Μουσείου της Περγάμου.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία για τον αθλητισμό έχει καλύψει επίσης σημαντικά γεγονότα: Euro 2004, συνεντεύξεις με τον Ότο Ρεχάγκελ, Ολυμπιακούς Αγώνες, σπορ και άτομα με αναπηρίες αλλά και σκοτεινές πτυχές, όπως η σεξουαλική βία στους κόλπους του ελληνικού και γερμανικού αθλητισμού. Ως προς την κάλυψη επιστημονικών θεμάτων, η ανάδειξη ακαδημαϊκών επιτευγμάτων Ελλήνων επιστημόνων στη Γερμανία αλλά και Γερμανών στην Ελλάδα ήταν επίσης πάντα στο επίκεντρο.

Ενώ τέλος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ελευθερία του Τύπου και το προσφυγικό είναι αναπόσπαστα θέματα των ρεπορτάζ, αναλύσεων και σχολίων που παρουσιάζονται σε όλες τις πλατφόρμες της Ελληνικής Εκπομπής της Deutsche Welle.

Την ανοιχτή επιστολή μέσα σε λίγες μέρες έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων η Μαρία Φαραντούρη, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, Πρόεδρος της Ακαδημάς Αθηνών, πρώην Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εις διπλούν Ολυμπιονίκες Σοφία Μπεκατώρου και Παύλος Κοντίδης, η Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή, η μεγαλύτερη σύγχρονη Γερμανίδα χορογράφος Σάσα Βαλτς, ο Σάββας Αποστολίδης, Πρόεδρος των Ελληνικών και Κυπριακών Ιατρικών Συλλόγων στη Γερμανία, η Λυδία Καρρά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Τόνια Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια στο ΕΜΠ και μια από τις θρυλικές φωνές του Πολυτεχνείου, οι σκηνοθέτες Δήμος Αβδελιώδης και Νίκος Περάκης, ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Λευτέρης Παπαγιαννάκης και εκατοντάδες άλλοι πολίτες.

Τον συντονισμό της πρωτοβουλίας έχει αναλάβει το λογοτεχνικό περιοδικό «Νέο Πλανόδιον» στην Αθήνα. Το πρώτο μέρος των υπογραφών έχει ήδη αποσταλεί στον Γερμανό υφυπουργό Πολιτισμού και ΜΜΕ κ. Βάιμερ και η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται.