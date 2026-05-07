LIVE – 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Συζήτηση για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος

Με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές πραγματοποιείται το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The world in disruption, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το συνέδριο διεξάγεται στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος, και ολοκληρώνεται με δείπνο με ομιλητή τον Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται το πάνελ που συντονίζει ο εκδότης–διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, Νίκος Χατζηνικολάου με θεματική «Funding the Real Economy: The Role of the Banking System» / «Χρηματοδότηση της Πραγματικής Οικονομίας: Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος», με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Στο πάνελ συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Credia Bank, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), Γιώργος Ζαββός, θα αναλύσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων.

