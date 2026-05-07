Βαρθολομαίος στη συνάντηση με Τασούλα: Ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τη συνοδεία του, υπογραμμίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του τα 35 χρόνια της πατριαρχικής του διακονίας, καθώς και τα 65 χρόνια της ιερατικής του αποστολής.

Απευθυνόμενος στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «εκπροσωπείτε έναν θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο». Παράλληλα, εξέφρασε τον απεριόριστο σεβασμό, που τρέφει στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική Πολιτεία, επισημαίνοντας, πως «παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειες σας, τις οποίες καταβάλλετε με μεγάλο σθένος, ξεπερνώντας τις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η Μεγάλη Εκκλησία».

Εκ μέρος του ελληνικού λαού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την προχθεσινή του ομιλία στην Βουλή των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι η επισήμανση των τριών πυλώνων, πάνω στους οποίους στηρίζεται ή θα έπρεπε να στηρίζεται, ο σύγχρονος κόσμος, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην ομιλία του Πατριάρχη, δηλαδή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της οικοφιλίας και της ανάγκης για ειρήνη, «έδειξαν πόσο στέρεα αντιλαμβάνεστε τα παγκόσμια προβλήματα και πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η συμβολή της Ορθοδοξίας και της Θρησκείας γενικότερα στην παγκόσμια καταλλαγή, την οποία χρειαζόμαστε, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς, το πόσο ταραγμένες είναι οι μέρες μας και οι καιροί μας».

Ακολούθως, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Παναγιώτατε, Το Πολίτευμά σας, υπάρχει εν τοις ουρανοίς, όπως είπατε. Όμως η μαρτυρία σας, υπάρχει και καταγαύζει τον κόσμο, και αυτή η μαρτυρία είναι σημαντική, γι’ αυτό και βλέπετε στο πρόσωπό σας, όλη αυτή την αποδοχή, όλη αυτή την υποδοχή και όλη αυτή την αναγνώριση. Υπερασπίζεστε ιερά προσκυνήματα, εσβεσμένες λυχνίες, με προσκυνηματικές επισκέψεις στην Καππαδοκία, στην Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη. Υπερασπίζεστε τον διαθρησκειακό διάλογο, υπερασπίζεστε την ενότητα της Ορθοδοξίας και προχθές είπατε το εμβληματικό, ότι ”Εάν δεν υπάρξει ειρήνη ανάμεσα τις θρησκείες, δεν μπορεί να υπάρξει και ειρήνη ανάμεσα στον κόσμο”». Και κατέληξε λέγοντας «Κρατώ συνεπώς, αυτή την διαπίστωση, η οποία αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η αποστολή, που έχετε αναλάβει, για τον διαθρησκειακό διάλογο και για την ενότητα της Ορθοδοξίας. Οι ελπίδες μας, και οι δοκιμασίες μας, τις οποίες ελπίδες και δοκιμασίες του Γένους, εκπροσωπεί και το Πατριαρχείο, βασίζονται και στους δικούς σας ώμους, και στην δική σας πνευματική προσπάθεια, ώστε η ειρήνη και η καταλλαγή στον κόσμο, να αποτελέσει αποτέλεσμα των νουθεσιών προς τους ανθρώπους και των ικεσιών σας, προς τον Θεό».

«Ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για την εγκάρδια υποδοχή, υπενθύμισε ότι και «κατά την διάρκεια της εξαιρετικώς επιτυχημένης Προεδρίας σας στη Βουλή των Ελλήνων, είχα την ευκαιρία να γίνω δεκτός από μέρους σας και ενθυμούμαι ότι, μετά την προσφώνησή σας, σας είπα ότι εθαύμασα την ευφράδειά σας, την ομορφιά του έλληνος λόγου σας» και πρόσθεσε: «Σήμερα, αυτή η διαπίστωσίς μου επιβεβαιώνεται και προσθέτω ότι, δεν ήταν μόνον η ευφράδειά σας, που μας συγκινεί και προκαλεί τον θαυμασμό μας, αλλά και τα αισθήματά σας, έναντι της μητρός Εκκλησίας και της μετριότητός μου προσωπικώς. Αισθήματα, τα οποία μας γεμίζουν από συγκίνηση αλλά και ενίσχυση και ενθάρρυνση, για την ταπεινή διακονία που κάνουμε από το μαρτυρικό Φανάρι, όλα αυτά τα χρόνια».

Επισήμανε, επίσης, ότι «όντως, έχουμε την τιμή και το προνόμιο, όσοι διακονούμε στο Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, να εκπροσωπούμε έναν Θεσμό, ο οποίος επιβιώνει δια μέσου των αιώνων, υπό διαφορετικές εκάστοτε πολιτικές συνθήκες, ανακατατάξεις, αλλά με τη χάρη του Θεού, έναν Θεσμό, ο οποίος κατορθώνει να επιβιώνει και να δίνει τη μαρτυρία του σε όλον τον κόσμο – μαρτυρία αγάπης, ενότητος, καταλλαγής, σεβασμού της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου».

Όπως ανέφερε:

«Τονίζω σε όλες τις ομιλίες μου και προχθές στη Βουλή των Ελλήνων, όπου είχα την υψίστη τιμή να απευθυνθώ στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, ότι για την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο άνθρωπος είναι εις το επίκεντρο όλων των σκέψεων και των λόγων και των δραστηριοτήτων μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικό και αναντικατάστατο, διότι επλάσθη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Θεού. Γι’ αυτό και σεβόμεθα την ιερότητα και τη μοναδικότητα κάθε ανθρωπίνου προσώπου».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας, η Μητέρα Μεγάλη, του Χριστού Εκκλησία, αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλες τις φυλές της γης και απόδειξις, ότι μέσα στο ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο είναι διασπαρμένο σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν όχι μόνο Έλληνες αλλά και πολλών άλλων εθνικών προελεύσεων και πολιτισμικών καταβολών Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τους οποίους διακονούμε πάντοτε με κέντρο το Φανάρι, με την ίδια στοργή και με την ίδια αγάπη».

Απευθυνόμενος στον κ. Τασούλας σημείωσε: «Επισημάνατε τρία κεντρικά σημεία της ταπεινής ομιλίας μου προχθές την Τρίτη στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι οι πυλώνες, όπως είπατε, των σκέψεων και των δράσεών μας. Διότι αυτά τα τρία που επισημάνατε και υπογραμμίσατε είναι η ουσία του ευαγγελικού μηνύματος του Χριστιανισμού. Πάντοτε, όπως το είπα, γύρω από το ανθρώπινο πρόσωπο και με κυριαρχούσα αρχή του κηρύγματός μας, την αγάπη, η οποία αποτελεί την πεμπτουσία του Χριστιανισμού».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι «δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από την από αιώνων έδρα του, στο Φανάρι στη Κωνσταντινούπολη» και διευκρίνισε: «Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς και προκλήσεις. Ο εθνοφυλετισμός, δυστυχώς, έχει ξαναζωντανέψει μετά την κατάρρευση του Κομμουνιστικού Καθεστώτος, εκεί όπου επικρατούσε. Και αυτός ο εθνοφυλετισμός, ο οποίος το 1872, σε μια μεγάλη Σύνοδο που συνήλθε στο Φανάρι κατεδικάσθη ως αίρεση, αυτός εξακολουθεί να διχάζει σήμερα πάλι την Ορθοδοξία, για την ενότητα και την συνεργασία της οποίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιαιτέρως κατά τα χρόνια της ταπεινής Πατριαρχίας μου, κατέβαλε πολλές προσπάθειες. Προσπάθησε να ενισχύσει τον ενδοορθόδοξο ή διορθόδοξο διάλογο και τη συνεργασία, επισπεύσαμε τη σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία συνήλθε πριν από δέκα χρόνια στην Κρήτη, κάναμε ό,τι μπορούσαμε σαν πρωτόθρονη Εκκλησία, που έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη να κατευθύνει και να συντονίζει τα πανορθόδοξα πράγματα. Όμως, επαναλαμβάνω, η κατάρα του εθνοφυλετισμού εισχώρησε και μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κατατρύχει τη σημερινή Ορθοδοξία. Δυστυχώς οι Σλάβοι αδελφοί μας, με επικεφαλής την Αγιοτάτη Εκκλησία της Ρωσίας, είναι κυρίως εκείνοι που διασπούν την πανορθόδοξο ενότητα».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση πάντοτε με την υποστήριξη της εντίμου Ελληνικής Πολιτείας, προς την οποία, με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας, μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας και εκφράζω την βεβαιότητα, ότι και στο μέλλον θα έχουμε πάντοτε αμέριστη τη συμπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας, της εκάστοτε ελληνικής κυβερνήσεως, για να μπορούμε να εκπληρώνουμε άνετα την Οικουμενική Αποστολή του Πατριαρχείου μας».

Καταλήγοντας, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, υπενθυμίζοντας ότι «και πέρυσι, κατά την επίσκεψή μου, ήσασταν νέος Πρόεδρος τότε, μόλις είχατε αναλάβει αλλά δεν μας στερήσατε της αγάπης σας και των τιμητικών εκδηλώσεών σας» και τέλος, ευχήθηκε «ο Άγιος Θεός να σκέπει την Ελλάδα, να προστατεύει τον εκφραστή της ενότητος του ελληνικού Έθνος που είναι η Εξοχότητά σας, να έχετε και στην οικογένειά σας, στην προσωπική σας ζωή υγεία, ευτυχία μακροημέρευση και η Ελλάδα να ζει μέσα σε κλίμα ευημερίας, ενότητος και ειρήνης. Αμήν!».