Ιράν: Ο στρατός κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την εκεχειρία

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, μετά από αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό πετρελαιοφόρο και σε ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον προχώρησε σε νέες επιθετικές ενέργειες, ενώ η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι θα υπάρξει «αποφασιστική απάντηση» και «ισχυρά αντίποινα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό» σε κάθε επίθεση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα ίδια μέσα συνέδεσαν την ενέργεια με αντίποινα για την επίθεση που η Τεχεράνη αποδίδει στις ΗΠΑ κατά ιρανικού πετρελαιοφόρου.

Νωρίτερα, η δημοσιογράφος του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, μετά από αναφορές για εκρήξεις στις δύο περιοχές. Σύμφωνα με την Γκρίφιν, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την ενημέρωσε ότι το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ έχει σημάνει συναγερμός. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει καλέσει υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συγκληθεί κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο.