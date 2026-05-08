Ιράν: Ο στρατός κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν την εκεχειρία

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας, μετά από αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό πετρελαιοφόρο και σε ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον προχώρησε σε νέες επιθετικές ενέργειες, ενώ η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι θα υπάρξει «αποφασιστική απάντηση» και «ισχυρά αντίποινα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό» σε κάθε επίθεση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα ίδια μέσα συνέδεσαν την ενέργεια με αντίποινα για την επίθεση που η Τεχεράνη αποδίδει στις ΗΠΑ κατά ιρανικού πετρελαιοφόρου.

Νωρίτερα, η δημοσιογράφος του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, μετά από αναφορές για εκρήξεις στις δύο περιοχές. Σύμφωνα με την Γκρίφιν, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την ενημέρωσε ότι το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ έχει σημάνει συναγερμός. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει καλέσει υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συγκληθεί κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

01:23 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Αντίποινα τα πλήγματα στο Ιράν για την επίθεση σε αμερικανικά πλοία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίποινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκα...
00:04 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

«Σειρήνες» πολέμου ξανά στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ – Απαντήσαμε σε αμερικανικά πυρά λέει η Τεχεράνη

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγικο...
22:33 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

ΗΠΑ και Ιράν παλεύουν για συνομιλίες λήξης του πολέμου – Η Τεχεράνη χλευάζει το «Project Freedom» του Τραμπ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε αιφνιδιαστικά το «Project Freedom», το σχέδιο για το άνοιγμα τ...
22:26 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ αίρουν τους περιορισμούς για χρήση βάσεων και εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς στη χρήση στρατιωτικών βάσεων και εναέ...
LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή