Ασπρόπυργος: Τι λέει ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με τον 12χρονο με το πατίνι – «Πετάχτηκε μπροστά μου δεν πρόλαβα να αντιδράσω»

«Άκουσα ξαφνικά το μπαμ, είπα ‘Θεέ μου, να είναι το παιδί ζωντανό’», αναφέρει ο οδηγός του βαν που παρέσυρε τον 12χρονο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι του στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο. Ο μικρός Μελέτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», μετά το χειρουργείο στο κεφάλι στο οποίο υποβλήθηκε επιτυχώς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 12χρονος λίγο μετά τις 10:30 βγήκε από ένα στενό στον Ασπρόπυργο. Κάθετα στην οδό Θρασυβούλου κινούνταν το λευκό βαν. Το σπασμένο τζάμι και το βαθούλωμα στα δεξιά του οχήματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω»

«Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω ‘Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό’. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», δήλωσε ο οδηγός του βαν, περιγράφοντας πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι.

Λίγα μέτρα μακριά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους και τον είδαν πεσμένο στο έδαφος. Έτρεξαν δίπλα του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

«Το παιδάκι ήτανε κάτω. Είχε αιμορραγία. Κάλεσα το 166 κατευθείαν. Εννοείται δεν έφυγα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.

Η ανάρτηση

Τραγική ειρωνεία; Πριν από λίγες ημέρες ο 12χρονος Μελέτης είχε ανεβάσει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία έγραφε «Συλλυπητήρια Κώστα» αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

«400 παιδιά νοσηλεύτηκαν πέρυσι. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 150 παιδιά στους πρώτους τρεις μήνες», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα τροχαία με πατίνι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι έχει συμβεί.

Δείτε το βίντεο: