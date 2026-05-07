Ασπρόπυργος: Τι λέει ο οδηγός του βαν που συγκρούστηκε με τον 12χρονο με το πατίνι – «Πετάχτηκε μπροστά μου δεν πρόλαβα να αντιδράσω»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

«Άκουσα ξαφνικά το μπαμ, είπα ‘Θεέ μου, να είναι το παιδί ζωντανό’», αναφέρει ο οδηγός του βαν που παρέσυρε τον 12χρονο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι του στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο. Ο μικρός Μελέτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», μετά το χειρουργείο στο κεφάλι στο οποίο υποβλήθηκε επιτυχώς.

Ασπρόπυργος: Μαρτυρίες για το πώς έγινε το τροχαίο του 12χρονου που κινείτο με πατίνι – Τα νεότερα για την υγεία του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 12χρονος λίγο μετά τις 10:30 βγήκε από ένα στενό στον Ασπρόπυργο. Κάθετα στην οδό Θρασυβούλου κινούνταν το λευκό βαν. Το σπασμένο τζάμι και το βαθούλωμα στα δεξιά του οχήματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω»

«Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω ‘Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό’. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», δήλωσε ο οδηγός του βαν, περιγράφοντας πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι.

Λίγα μέτρα μακριά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους και τον είδαν πεσμένο στο έδαφος. Έτρεξαν δίπλα του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

«Το παιδάκι ήτανε κάτω. Είχε αιμορραγία. Κάλεσα το 166 κατευθείαν. Εννοείται δεν έφυγα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου.

Η ανάρτηση

Τραγική ειρωνεία; Πριν από λίγες ημέρες ο 12χρονος Μελέτης είχε ανεβάσει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία έγραφε «Συλλυπητήρια Κώστα» αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

«400 παιδιά νοσηλεύτηκαν πέρυσι. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 150 παιδιά στους πρώτους τρεις μήνες», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για τα τροχαία με πατίνι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι έχει συμβεί.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «μυαλό της γιαγιάς» – Οι επιστήμονες απαντούν

Χανταϊός: Η Κομισιόν καθησυχάζει, αλλά οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

«Ο πληθωρισμός δεν θα είναι παροδικό φαινόμενο» – «Καμπανάκι» από τον Διονύση Χιόνη, οι εκτιμήσεις του για τους επόμενους μ...

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:28 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Προσάραξη θαλαμηγού κοντά στον Πόρο – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλ...
23:12 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Δολοφονία Μουσχούρη: Από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα οι εκτελεστές – Το DNA που εντοπίστηκε σε σφαίρα

Άλλη τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της εξιχνίασης δολοφονίας του Μουσχούρη ή “Θαμ...
22:16 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: «Ο δράστης κυκλοφορούσε με ένα όπλο γεμάτο και έτοιμο προς χρήση κάθε φορά», λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε την Τρίτη ...
21:43 , Πέμπτη 07 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου – Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες, τι υποστήριξαν

Στη φυλακή οδηγούνται τόσο ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, όσο...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή