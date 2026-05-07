Ηλεκτρικά πατίνια: Διπλάσια τα ατυχήματα σε σχέση με το 2025 – Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας και οι… παραβάσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρήση πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, έπειτα από σειρά ατυχημάτων και δυστυχημάτων, με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, να αποκαλύπτει ότι διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα σε σχέση με το 2025.

Μιλώντας στο στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Παπαγεωργίου είπε αρχικά: «Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας ότι παρατηρούμε μία αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια. Και για να μην κουράσω με στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής από 0,3% που ήταν στα συνολικά τα τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7 περίπου % το πρώτο τετράμηνο του 2026, δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα (…). Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: Είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι (…) φτάσαμε σε 1,68 (…) το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση τροχαίων ατυχημάτων».

Τι φταίει για την αύξηση των τροχαίων

Αναφορικά με τα αίτια σημείωσε «η κατασκευή θα πω σε πρώτη φάση των εν λόγω οχημάτων. Είναι οχήματα τα οποία ουσιαστικά πρόκειται να είναι για μικρές ταχύτητες και για μικρό κινήσεις στην πόλη (…) όπως η Αθήνα. Όταν κινούμαστε με μεγάλες ταχύτητες, όταν κινούμαστε ανάμεσα στα οχήματα με λυγμούς, όταν γίνεται κακή χρήση αυτών των οχημάτων, αυτό έχει συνέπεια τα τροχαία ατυχήματα να αυξάνονται. Επίσης, οι λοιποί οδηγοί δεν έχουν αντιληφθεί ίσως ακόμα ότι επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό προϋποθέσεις και τα πατίνια αυτά στους δρόμους (…). Και φυσικά τα πατίνια είναι και αθόρυβα. Αλλά και το βασικό είναι ότι τα πατίνια δυστυχώς δεν απαιτούν τη λήψη κάποιου πιστοποιητικού ικανότητας οδήγησης, όπως είναι για τα μοτοποδήλατα ή τα μηχανάκια».

«Εμείς εδώ στην Αττική, πέρυσι είχαμε 801 παραβάσεις για όλο το 2025. Φέτος ήδη το πρώτο τετράμηνο έχουμε 1.556 παραβάσεις. Μιλάμε, έχουμε ενεργοποιήσει πάρα πολύ τις δράσεις μας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και παραπάνω, ειδικά για τα πατίνια. Ανοίγει ο καιρός. Οι χρήστες πλέον χρησιμοποιούν πολύ τα πατίνια και το προτιμούν αυτό το μέσο μετακίνησης και οι νέοι» πρόσθεσε..

Τέλος, σχετικά με το τι θα πρότειναν για τη ρύθμιση αυτού του προβλήματος, ανέφερε χαρακτηριστικά «(…) Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτά τα οχήματα από κατασκευής πρέπει να κινούνται μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα στο οδόστρωμα. Δηλαδή, το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Κάποιοι επιτήδειοι όμως, κάνουν παρεμβάσεις, αφαιρούν τους κόφτες που λέμε, τους περιοριστές ταχύτητας και οι ταχύτητες αυτές ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν, σαν τροχαία θα προτείνουμε να υπάρξει μια παρέμβαση στο σκέλος αυτό έτσι ώστε να ποινικοποιούνται και αυτές οι πράξεις έτσι ώστε να τιμωρείται και αυτός που κάνει τη μετασκευή και ανεβαίνουν οι ταχύτητες των πατινιών (…) έτσι ώστε να εκλείψει αυτή η συμπεριφορά και να μειωθούν οι ταχύτητες. Διότι, καταλαβαίνετε ότι ένα πατίνι με 70 χιλιόμετρα, με 80 χιλιόμετρα ή με 100 χιλιόμετρα είναι κίνδυνος – θάνατος».

Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους; – Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Την καθολική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους αναμένεται να φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τα πολύ συχνά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια – που σε μερικές των περιπτώσεων έχουν αποβεί μοιραία – με τελευταίο θύμα τον 13χρονο Κωνσταντίνο από την Ηλεία, είναι ο λόγος που τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζονται ήδη νέα και πιο αυστηρή νομοθετική ρύθμιση. Παρότι τα ηλεκτρικά πατίνια έγιναν ευρέως γνωστά στην χώρα μας την περίοδο της πανδημίας, προωθώντας παράλληλα την πράσινη κινητικότητα, έξι χρόνια μετά και με ένα πλαίσιο ήδη αυστηρό – συνεχίζουν αρκετοί χρήστες να μην συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα κάποιος να αγοράσει «πειραγμένο» σε ταχύτητα πατίνι, το οποίο μάλιστα μπορεί να αναπτύξει ακόμη και 100 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ολοένα και περισσότερα ατυχήματα.

Αποτέλεσμα αυτού, τα συναρμόδια υπουργεία να βάλουν φρένο στην χρήση των πατινιών σε ανηλίκους, ενώ αναμένεται να έρθει πιο αυστηρό πλαίσιο και για τους υπόλοιπους χρήστες που δεν μετακινούνται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί και θα αυστηριοποιήθουν περαιτέρω.

ΚΟΚ: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται εκείνα που κινούνται έως 6 χλμ./ώρα και θεωρούνται ως πεζοί, και στη δεύτερη εκείνα που φτάνουν έως 25 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα. Για τη δεύτερη κατηγορία ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως η κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο του δρόμου, η χρήση κράνους και φωτισμού, καθώς και η απαγόρευση μεταφοράς δεύτερου επιβάτη.

Αναλυτικά:

Για το σύνολο των οχημάτων μικροκινητικότητας ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 25 χλμ/ώρα.

Οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών ΕΠΗΟ δεν επιτρέπεται να κινούνται σε οδούς που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα. Έτσι, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κινούνται σε επαρχιακές οδούς, στις μεγάλες λεωφόρους, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Οι χρήστες απαγορεύεται να έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και φυσικά να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο, παρά μόνο με ανοικτή ακρόαση.

Απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου ατόμου.

Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι 6χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί και επιτρέπεται η οδήγηση τους σε άτομα άνω των 12 ετών.

Αν έχουν ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ/ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Επιτρέπεται η οδήγησή τους από 15 ετών και άνω.

Αν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι υποχρεούνται να κινούνται στους ποδηλατοδρόμους. Διαφορετικά, οι οδηγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Την νύκτα είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού αντανακλαστικού γιλέκου.

Πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κουδούνι, λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο αντανακλαστικό φως πίσω.

Οι οδηγοί τους πρέπει να φορούν κράνος.

Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα βαδίζοντας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας – Βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις

Στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 4 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της 5 Μαΐου 2026, ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες της Τρίτης (5/5) κατελήφθη επί της Λεωφόρου Συγγρού στην περιοχή της Καλλιθέας, 23χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού (Ε.Π.Η.Ο.), ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα σχεδόν τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου.

Συγκεκριμένα, το ραντάρ της Τροχαίας τον κατέγραψε να κινείται με ταχύτητα 72χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 25χλμ/ώρα, έχοντας παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δύο άτομα πάνω σε πατίνι στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς

Παρά τις συνεχείς ειδήσεις για τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και παρά τους αυξημένους ελέγχους της Τροχαίας, ο οδηγοί των πατινιών συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, δύο άτομα νεαρής ηλικίας κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Τουλάχιστον ο οδηγός του πατινιού φορούσε κράνος.

