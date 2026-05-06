Συνελήφθη Αιγύπτιος που έτρεχε με 72 χλμ. την ώρα με ηλεκτρικό πατίνι στη Συγγρού – Δείτε βίντεο

Συνεχίζονται τα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, με έναν Αιγύπτιο να συλλαμβάνεται από άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr, το ραντάρ των ανδρών της Τροχαίας «έπιασε» τον Αιγύπτιο να κινείται με 72 χλμ. την ώρα στη Συγγρού. Σημειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χλμ. την ώρα, επομένως ο Αιγύπτιος έτρεχε με ταχύτητα σχεδόν τρεις φορές πάνω από το ανώτατο προβλεπόμενο όριο.

Ο οδηγός συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.