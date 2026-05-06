Χανταϊός: Κρούσμα και στην Ελβετία – Άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

κρουαζιερόπλοιο Χανταϊός
Φωτογραφία: AFP

Ένας άνδρας στην Ελβετία βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (FOPH) σήμερα (6/5).

Πρόκειται για έναν άνδρα που ήταν προηγουμένως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο σημειώθηκαν αρκετά κρούσματα hantavirus.

Σύμφωνα με το FOPH, ο άνδρας είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου, πήγε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου τέθηκε αμέσως σε απομόνωση.

Μια εξέταση στο εργαστήριο αναφοράς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης (HUG) επιβεβαίωσε τη μόλυνση από τον ιό. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε σε αυτοπεριορισμό προληπτικά. Οι αρχές του καντονιού διερευνούν επί του παρόντος εάν ο ασθενής είχε επαφή με άλλα άτομα.

Χαμηλός κίνδυνος για την Ελβετία σύμφωνα με το FOPH

Η ευρωπαϊκή παραλλαγή του ιού hantavirus μεταδίδεται μέσω εκκρίσεων μολυσμένων τρωκτικών. Στην περίπτωση της παραλλαγής που ανακαλύφθηκε στους άνδρες, του ιού των Άνδεων, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής. Ο FOPH θεωρεί απίθανη την εμφάνιση περαιτέρω κρουσμάτων στην Ελβετία και ταξινομεί τον κίνδυνο για τον πληθυσμό ως χαμηλό.

Ο ιός Hantavirus είναι σπάνιος στην Ελβετία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναφερθεί από μηδέν έως έξι κρούσματα ετησίως. Η πλειονότητα αυτών των μολύνσεων οφείλονταν σε μόλυνση στο εξωτερικό.

