Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στη Βουλή: «Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι» – «Να την αποβάλετε – Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία»

Νέα κόντρα ξέσπασε σήμερα στη Βουλή, αυτή την φορά ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότη Μηταράκη.

Τα αίματα άναψαν όταν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα βλέποντας ότι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο κ. Νότης Μηταράκης του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση εκτραχύνθηκε με τον κ. Μηταράκη να αναρωτιέται αν η κα Κωνσταντοπούλου έχει πτυχίο και αν γνωρίζει την ελληνική.

Ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τώρα είναι εισηγητής στην θεσμών και διαφάνειας.

Μπούρας (Πρόεδρος): Είναι βουλευτής.

Μηταράκης: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

Κωνσταντοπούλου: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα. Υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

Μηταράκης: Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Κωνσταντοπούλου: Είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.

Μηταράκης: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

Μπούρας: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση… Όχι άλλη διακοπή.

Μηταράκης: Να αποβληθεί. Να αποβάλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

Κωνσταντοπούλου: Ναι είστε εσείς δημοκράτες να τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη.

Μηταράκης: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: Τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

Μηταράκης: Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές. Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

Κωνσταντοπούλου: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

Μπούρας: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

Κωνσταντοπούλου: Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

Μηταράκης: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο Southeastern πήγατε και εσείς μάλλον.

