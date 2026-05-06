Άνδρας μοιράζεται τα μυστικά της μακροζωίας του – Έφτασε τα 100 και αποκαλύπτει τι σταμάτησε να τρώει

Μπορεί μια και μόνο διατροφική αλλαγή να συμβάλει στη μακροζωία; Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ναι — ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον περιορισμό μιας τροφής που έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η φυτική διατροφή μπορεί να ενισχύσει την υγεία, την ενέργεια και τη συνολική ποιότητα ζωής όσο μεγαλώνουμε.

Το μυστικό πίσω από τη μακροζωία ενός θρυλικού παρουσιαστή

Ο θρυλικός παρουσιαστής ντοκιμαντέρ φύσης, Sir David Attenborough, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε πολύ να φτάσει τα 100ά του γενέθλια. Το είδωλο της Βρετανικής ραδιοτηλεόρασης αποδίδει μέρος της ευεξίας και της ενέργειάς του σε μια απλή διατροφική επιλογή που θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να παραμείνουν υγιείς για περισσότερο χρόνο.

Αν και δεν είναι πλήρως χορτοφάγος, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι ο Sir David έχει κόψει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος, μια απόφαση που ο ίδιος υποψιάζεται ότι παρατείνει τη ζωή του. Αυτή η αλλαγή δεν είναι πρόσφατη, καθώς ο Attenborough είχε μιλήσει ανοιχτά για τις επιλογές του ήδη από το 2017. «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου. Όχι με κάποιον δραματικό τρόπο. Αλλά νομίζω ότι έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες», είχε δηλώσει τότε. Παραδέχτηκε ότι, παρόλο που συνεχίζει να τρώει τυρί και ψάρι, είναι «πολύ πιο χορτοφάγος» από όσο φανταζόταν ποτέ.

Υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν τα οφέλη μιας διατροφής βασισμένης σε φυτικές πηγές στην γενική υγεία και τη μακροζωία. Ο Attenborough μείωσε δραστικά το κόκκινο κρέας, το οποίο περιλαμβάνει το βοδινό, το χοιρινό, το αρνί και το μοσχάρι.

Ο Sir David Attenborough έχει γεννηθεί στις 8 Μαΐου 1926 και φέτος γίνεται 100 ετών. Με αφορμή αυτό το ιστορικό ορόσημο, παραδέχτηκε σε ένα από τα πρόσφατα προγράμματά του, το Ocean, ότι «πλησιάζει στο τέλος της ζωής του».

Οι κίνδυνοι του κόκκινου κρέατος για την υγεία, σύμφωνα με ειδικούς

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προειδοποιεί ότι η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένου και κόκκινου κρέατος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη χοληστερόλη στο αίμα.

Η αυξημένη χοληστερόλη, με τη σειρά της, εντείνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Οι ειδικοί συμβουλεύουν όποιον σκέφτεται να κόψει ορισμένες τροφές να διασφαλίσει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, συμβουλευόμενος πάντα τον γιατρό του.

Υγιεινές εναλλακτικές και πρωτεΐνη

Ερευνητές του Harvard Health προτείνουν σε όσους θέλουν να μειώσουν το κόκκινο κρέας να βρουν κατάλληλες εναλλακτικές για τη διατήρηση της πρωτεΐνης. Σύμφωνα με τον Daniel Pendick του Harvard Men’s Health Watch, η αντικατάσταση έστω και μίας μερίδας κόκκινου κρέατος ημερησίως με άλλες επιλογές μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 7% έως 19%.

Πηγές πρωτεΐνης

Ψάρια και θαλασσινά

Κοτόπουλο και γαλοπούλα

Ξηροί καρποί και όσπρια

Γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Οι ανησυχίες για τα γηρατειά

Παρά τη σωστή διατροφή και τη διανοητική του διαύγεια, ο Sir David αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2021 τις προσωπικές του ανησυχίες για τα γηρατειά. Μίλησε για το άγχος της πνευματικής εξασθένησης και τον φόβο της απώλειας μνήμης ή της εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Ωστόσο, ο Sir David παραμένει μια εμβληματική προσωπικότητα, δανείζοντας τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ του BBC για την άγρια ζωή, με τελευταία πρότζεκτ να προβάλλονται ακόμη και τον Ιανουάριο του 2026.

Ποια είναι τα οφέλη από τη διακοπή κατανάλωσης κόκκινου κρέατος

Το κόκκινο κρέας συνδέεται ευρέως με υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την «κακή» χοληστερόλη (LDL) και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με το Cleveland Clinic. Έρευνες υποδηλώνουν ότι η μείωση ή η εξάλειψη του κόκκινου κρέατος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και των σχετικών θανάτων.

Πρόληψη καρκίνου και διαβήτη

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με το Scottish Cancer Foundation. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η υψηλή πρόσληψη κόκκινου κρέατος σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Διαχείριση βάρους και υγεία του εντέρου

Οι δίαιτες που περιορίζουν ή αποκλείουν το κρέας τείνουν να έχουν λιγότερες θερμίδες και λιπαρά, υποστηρίζοντας την απώλεια βάρους και τη διατήρηση ενός υγιούς σώματος. Μια διατροφή χωρίς κρέας είναι συνήθως πλούσια σε φυτικές ίνες από λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής αλέσεως, γεγονός που:

Προάγει ένα υγιές μικροβίωμα στο έντερο.

Ενισχύει τον μεταβολισμό.

Βελτιώνει τη γενική ευεξία.

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για τη μείωση της πρόσληψης κόκκινου κρέατος.

Ποιος είναι ο David Attenborough

Ο Sir David Attenborough έχει μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους, φέρνοντας τον φυσικό κόσμο στις οθόνες τους. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η εξαιρετική καριέρα του καθοδηγήθηκε από ένα αστείρευτο πάθος για ανακάλυψη, εξερεύνηση, δημιουργικότητα και γνώση.

Ο διάσημος συγγραφέας, παρουσιαστής και φυσιοδίφης σπούδασε στο Clare College του Cambridge. Ξεκίνησε το ταξίδι του στη ραδιοτηλεόραση ως δόκιμος στο BBC το 1952. Ως διευθυντής του BBC Two, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή των πρώτων έγχρωμων τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Ευρώπη.

Για επτά δεκαετίες, αποτελεί τη θρυλική φωνή των προγραμμάτων φυσικής ιστορίας, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του φυσικού κόσμου μέσα από εμβληματικές σειρές όπως:

Life on Earth

The Private Life of Plants

The Blue Planet

Περισσότερα από 40 είδη χλωρίδας και πανίδας φέρουν το όνομά του, καθώς και ένας αστερισμός, τιμώντας τη μοναδική προσφορά του στην επιστήμη και την ενημέρωση.