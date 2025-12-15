Μακροζωία: 55χρονος που ισχυρίζεται ότι βιολογικά είναι 20 ετών μοιράζεται μια απλή συμβουλή για υγιή εγκέφαλο

Ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει βιολογική ηλικία ενός 20χρονου, μοιράζεται μια απλή αλλά κρίσιμη συμβουλή για την διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και την μακροζωία. Ο Gary Brecka τονίζει ότι τη σημασία ενός σταθερού προγράμματος ύπνου. Όπως εξηγεί, όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς αποκατάστασης, ενεργοποιείται μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου: η λειτουργία του γλυμφικού συστήματος.

Το γλυμφικό σύστημα και ο ρόλος του στον “καθαρισμό” του εγκεφάλου

Ο Gary Brecka, με πάνω από 2,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, υποστηρίζει ότι ο ύπνος είναι το κλειδί για μια μακρά και υγιή ζωή.

Ο άνδρας, που παλαιότερα εργαζόταν στη βιομηχανία ασφάλισης ως ειδικός στη θνησιμότητα, τόνισε ότι το να πηγαίνουμε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι καθοριστικής σημασίας για την παράταση της ζωής. Όπως εξηγεί, κατά τον βαθύ ύπνο συμβαίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Σύμφωνα με άρθρο του στην Telegraph, ο Brecka αναφέρει ότι κατά τον βαθύ ύπνο, το γλυμφικό σύστημα καθαρίζει τον εγκέφαλο από κυτταρικά απόβλητα και τοξίνες. Πρόκειται για μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Οι ειδικοί περιγράφουν το γλυμφικό σύστημα ως ένα σύστημα απομάκρυνσης αποβλήτων που εξαλείφει διαλυτές πρωτεΐνες και μεταβολίτες από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ οι επιστήμονες σημειώνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να κατανοηθεί πλήρως.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Telegraph Lifestyle (@telegraphlifestyle)

Η απλή συμβουλή του biohacker Gary Brecka για τη μακροζωία

Ο Brecka, οικοδεσπότης του podcast The Ultimate Human, επαινεί το γλυμφικό σύστημα, καθώς βοηθάει τον οργανισμό να αισθάνεται ανανεωμένος μετά από έναν καλό νυχτερινό ύπνο, καθώς ο εγκέφαλος έχει «καθαριστεί πλήρως».

Συνιστά τον προγραμματισμό του ύπνου, προτείνοντας στους αναγνώστες να ρυθμίσουν ένα ξυπνητήρι για την ώρα του ύπνου, αφού ένα κανονικό πρόγραμμα ύπνου βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τον μεταβολισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gary Brecka (@garybrecka)

Συμβουλές από ειδικούς για καλύτερο ύπνο

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναγνωρίζει τη σημασία του «καλού ύπνου» για βελτίωση της διάθεσης, μείωση του στρες και ανακούφιση από το άγχος. Συνιστά την ανάπτυξη μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου, με καθορισμένη ώρα έναρξης της χαλάρωσης.

Σύμφωνα με το NHS, η ρουτίνα ύπνου θα πρέπει ιδανικά να τηρείται καθημερινά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Το μπλε φως που εκπέμπουν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά, tablets και laptops, θα πρέπει να αποφεύγεται τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο, καθώς διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης ανάγνωση, ακρόαση χαλαρής μουσικής ή podcast για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Για όσους παραμένουν ξύπνιοι ανησυχώντας για την επόμενη μέρα, συνιστά τη δημιουργία λίστας υποχρεώσεων για να ηρεμεί το μυαλό.

Η διατροφή, η άσκηση και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τον ύπνο είναι επίσης σημαντικά. Ιδανικά, ένα δροσερό δωμάτιο είναι καλύτερο από ένα ζεστό και υγρό, ενώ καλές κουρτίνες ή περσίδες βοηθούν στο να παραμένει το δωμάτιο σκοτεινό.

Επίσης, η ηρεμία προωθεί τον ύπνο, οπότε η ρύθμιση των τηλεφώνων σε σίγαση ή η απομάκρυνσή τους από το δωμάτιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.