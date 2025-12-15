Μακροζωία: 55χρονος που ισχυρίζεται ότι βιολογικά είναι 20 ετών μοιράζεται μια απλή συμβουλή για υγιή εγκέφαλο

Σύνοψη από το

  • Ένας 55χρονος που ισχυρίζεται ότι είναι βιολογικά 20 ετών, ο Gary Brecka, μοιράζεται μια απλή αλλά κρίσιμη συμβουλή για τη μακροζωία: τη σημασία ενός σταθερού προγράμματος ύπνου.
  • Κατά τον βαθύ ύπνο, ενεργοποιείται το γλυμφικό σύστημα, μια διαδικασία ζωτικής σημασίας που καθαρίζει τον εγκέφαλο από κυτταρικά απόβλητα και τοξίνες, συμβάλλοντας στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.
  • Ειδικοί, όπως το NHS, αναγνωρίζουν τη σημασία του «καλού ύπνου» για βελτίωση της διάθεσης και μείωση του στρες, συνιστώντας σταθερή ρουτίνα ύπνου και αποφυγή μπλε φωτός πριν την κατάκλιση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Μακροζωία: 55χρονος που ισχυρίζεται ότι βιολογικά είναι 20 ετών μοιράζεται μια απλή συμβουλή για υγιή εγκέφαλο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει βιολογική ηλικία ενός 20χρονου, μοιράζεται μια απλή αλλά κρίσιμη συμβουλή για την διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και την μακροζωία. Ο Gary Brecka τονίζει ότι τη σημασία ενός σταθερού προγράμματος ύπνου. Όπως εξηγεί, όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς αποκατάστασης, ενεργοποιείται μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου: η λειτουργία του γλυμφικού συστήματος.

Ο γηραιότερος συγγραφέας στον κόσμο αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του – «Αυτή είναι η φιλοσοφία μου»

Το γλυμφικό σύστημα και ο ρόλος του στον “καθαρισμό” του εγκεφάλου

Ο Gary Brecka, με πάνω από 2,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, υποστηρίζει ότι ο ύπνος είναι το κλειδί για μια μακρά και υγιή ζωή.

Ο άνδρας, που παλαιότερα εργαζόταν στη βιομηχανία ασφάλισης ως ειδικός στη θνησιμότητα, τόνισε ότι το να πηγαίνουμε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι καθοριστικής σημασίας για την παράταση της ζωής. Όπως εξηγεί, κατά τον βαθύ ύπνο συμβαίνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

«Είμαι 101 ετών και αποδίδω τη μακροζωία μου σε 1 απλή συνήθεια» – Η απάντηση μιας γυναίκας όταν την ρωτούν ποιο είναι το μυστικό της υγείας της

Σύμφωνα με άρθρο του στην Telegraph, ο Brecka αναφέρει ότι κατά τον βαθύ ύπνο, το γλυμφικό σύστημα καθαρίζει τον εγκέφαλο από κυτταρικά απόβλητα και τοξίνες. Πρόκειται για μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Οι ειδικοί περιγράφουν το γλυμφικό σύστημα ως ένα σύστημα απομάκρυνσης αποβλήτων που εξαλείφει διαλυτές πρωτεΐνες και μεταβολίτες από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ οι επιστήμονες σημειώνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να κατανοηθεί πλήρως.

Η απλή συμβουλή του biohacker Gary Brecka για τη μακροζωία

Ο Brecka, οικοδεσπότης του podcast The Ultimate Human, επαινεί το γλυμφικό σύστημα, καθώς βοηθάει τον οργανισμό να αισθάνεται ανανεωμένος μετά από έναν καλό νυχτερινό ύπνο, καθώς ο εγκέφαλος έχει «καθαριστεί πλήρως».

Συνιστά τον προγραμματισμό του ύπνου, προτείνοντας στους αναγνώστες να ρυθμίσουν ένα ξυπνητήρι για την ώρα του ύπνου, αφού ένα κανονικό πρόγραμμα ύπνου βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τον μεταβολισμό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gary Brecka (@garybrecka)

Συμβουλές από ειδικούς για καλύτερο ύπνο

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναγνωρίζει τη σημασία του «καλού ύπνου» για βελτίωση της διάθεσης, μείωση του στρες και ανακούφιση από το άγχος. Συνιστά την ανάπτυξη μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου, με καθορισμένη ώρα έναρξης της χαλάρωσης.

Σύμφωνα με το NHS, η ρουτίνα ύπνου θα πρέπει ιδανικά να τηρείται καθημερινά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Το μπλε φως που εκπέμπουν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά, tablets και laptops, θα πρέπει να αποφεύγεται τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο, καθώς διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης ανάγνωση, ακρόαση χαλαρής μουσικής ή podcast για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Για όσους παραμένουν ξύπνιοι ανησυχώντας για την επόμενη μέρα, συνιστά τη δημιουργία λίστας υποχρεώσεων για να ηρεμεί το μυαλό.

Η διατροφή, η άσκηση και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τον ύπνο είναι επίσης σημαντικά. Ιδανικά, ένα δροσερό δωμάτιο είναι καλύτερο από ένα ζεστό και υγρό, ενώ καλές κουρτίνες ή περσίδες βοηθούν στο να παραμένει το δωμάτιο σκοτεινό.

Επίσης, η ηρεμία προωθεί τον ύπνο, οπότε η ρύθμιση των τηλεφώνων σε σίγαση ή η απομάκρυνσή τους από το δωμάτιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία: Υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

Αρτηριακή πλάκα: Ειδικός στη μακροζωία εξηγεί πώς μπορεί να αντιστραφεί μέσα σε 12 μήνες

Συνολικά 150 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΑΒ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Δημόσιο: Έρχεται ρύθμιση-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Προπονήτρια ευεξίας που έχασε 24 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 6 ανησυχητικά σημάδια της υψηλής κορτιζόλης»

Η χρόνια καταπόνηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης. Η προπονήτρια ευεξίας (wellness c...
12:04 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ασθενής με νόσο του Crohn μοιράζεται τα 5 πράγματα που εύχεται να γνώριζε νωρίτερα για την πάθηση – «Τα συμπτώματα δεν περιορίζονται στο έντερο»

Τα προβλήματα στο πεπτικό σύστημα μπορεί να είναι εξουθενωτικά, αλλά συχνά αντιμετωπίζονται με...
12:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Άνδρας που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο εξομολογείται: «Μία απόφαση μου έσωσε τη ζωή»

Η διάγνωση του καρκίνου μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε μια στιγμή. Για έναν 44...
12:00 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Άνδρας εξηγεί πώς το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να χάσει 44 κιλά – «Ύστερα από 14 χρόνια πέτυχα τον στόχο μου»

Ένας άνδρας που κατάφερε να χάσει 44 κιλά, μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία. Μετά από πολ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα