Ισραήλ: Σε πλήρη άγνοια για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – «Προετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση»

Το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στον ραδιοφωνικό σταθμό των IDF, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν είχε γνώση των διπλωματικών εξελίξεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Προετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση», σημείωσε.

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νότιο Λίβανο, κατέστησε σαφές ότι ο στρατός έχει ήδη επιλέξει τους επόμενους στόχους του εντός του Ιράν, σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες επαναληφθούν.

הרמטכ״ל בביקור בדרום לבנון: ״המשימה שלכם להסיר כל איום מעל יישובינו ומעל כוחותינו. כל יכולות צה״ל לרשותכם, אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך, תמשיכו במשימה לאתר אויב במרחב ולהשמידו. מתחילת מבצע ׳שאגת הארי׳ חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה. ננצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה… pic.twitter.com/RyfQ6tL9g4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 6, 2026



Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ζαμίρ ανέφερε: «Η συνεργασία με τον στρατό των ΗΠΑ και ο συντονισμός συνεχίζονται ανά πάσα στιγμή, και παρακολουθούμε την κατάσταση».

«Στο Ιράν, έχουμε μια περαιτέρω σειρά στόχων έτοιμη για επίθεση. Βρισκόμαστε σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για επιστροφή σε μια έντονη και ευρεία εκστρατεία που θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματά μας και να εξασθενήσουμε περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς», πρόσθεσε.