Νορβηγία: Δεν δίνουν ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον γιο της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ – «Η μητέρα μου δεν αντέχει να έρχεται στη φυλακή λόγω της ασθένειάς της»

Στο δικαστήριο του Όσλο επέστρεψε την Τετάρτη ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ, ζητώντας να εκτίσει το υπόλοιπο της προφυλάκισής του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στη βασιλική κατοικία του Σκάουγκουμ.

Ο 29χρονος κρατείται αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Όσλο και, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες κράτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

«Υπάρχει κακός αέρας, μούχλα και το κτίριο της φυλακής είναι παλιό», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αναφέρει το Nettavisen.

«Η μητέρα μου δυσκολεύεται να έρχεται στη φυλακή»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Χόιμπι τόνισε ότι είναι σημαντικό για εκείνον να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

«Έχω ένα πολύ κοντινό μέλος της οικογένειάς μου με ασθένεια που κάνει δύσκολες τις επισκέψεις στη φυλακή. Αυτό οφείλεται στον κακό αέρα, τη μούχλα και στο γεγονός ότι πρόκειται για παλιό κτίριο», είπε.

Όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν αναφερόταν στη μητέρα του, εκείνος επιβεβαίωσε ότι εννοούσε την πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ.

Η Μέτε-Μάριτ είχε ανακοινώσει το 2018 ότι πάσχει από πνευμονική ίνωση, ενώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο πνευμονολόγος της, Άρε Μάρτιν Χολμ, είχε δηλώσει ότι η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί.

«Η πνευμονική ίνωση συχνά χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να αποβεί μοιραία», είχε αναφέρει.

«Έχω υποστεί ζημιά από την απομόνωση»

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Χόιμπι ζητά κατ’ οίκον κράτηση με βραχιολάκι είναι η απομόνωσή του στη φυλακή.

Ο ίδιος κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς, κακοποίηση της πρώην συντρόφου του Νόρα Χάουκλαντ και επιθέσεις εις βάρος ακόμη μίας πρώην συντρόφου του, γνωστής στα νορβηγικά ΜΜΕ ως «η γυναίκα του Φρόγκνερ».

Λόγω των κατηγοριών για βιασμό, κρατείται απομονωμένος από τους υπόλοιπους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας.

«Κάθομαι απομονωμένος στη φυλακή, υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ανθρώπινη επαφή. Έχω ίσως δύο ή τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα, αλλά εκτός από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους δεν έχω σχεδόν καμία κοινωνική επαφή», είπε.

Όπως ανέφερε, τα επισκεπτήρια διαρκούν περίπου μία ώρα και η κατάσταση είναι «πολύ σκληρή».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι έχει παρουσιάσει «βλάβες από την απομόνωση».

«Έχω γίνει πιο παθητικός, αντιμετωπίζω προβλήματα ύπνου, απώλεια όρεξης και τρέμουλο», δήλωσε.

«Θα κάνω τα πάντα για να βγω από αυτό το κελί»

Ο Χόιμπι διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι γνωρίζει πολύ καλά τις συνέπειες παραβίασης των όρων του ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματός του:

δεν θα μπορεί να εγκαταλείπει την κατοικία

θα υποβάλλεται σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους

θα απαγορεύεται πλήρως η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ

«Δεν το βλέπω ως πρόβλημα. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για να βγω από αυτό το κελί και δεν θέλω να επιστρέψω εκεί. Μου έχουν ξεκαθαρίσει επίσης ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε.

Όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν θα κάνει χρήση ουσιών, ο Χόιμπι απάντησε:

«Αυτό αποτελεί κλειστό κεφάλαιο στη ζωή μου».

Κατά τη διάρκεια της δίκης είχε αποκαλυφθεί ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης.

Η αστυνομία αντιτίθεται στο ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία Σωφρονιστικής Μέριμνας έχει εγκρίνει την κατοικία στο Σκάουγκουμ και θεωρεί τον Χόιμπι κατάλληλο για κατ’ οίκον κράτηση με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, η αστυνομία αντιτίθεται στο αίτημα.

Σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου του Όσλο, η εισαγγελία θεωρεί ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση δεν επαρκεί για να αποτρέψει τον κίνδυνο επανάληψης αδικημάτων.

Η ανησυχία συνδέεται κυρίως με το ενδεχόμενο νέων αδικημάτων εις βάρος της πρώην συντρόφου του, της λεγόμενης «γυναίκας του Φρόγκνερ», σε βάρος της οποίας ισχύει περιοριστικός όρος μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο Χόιμπι κρατείται από την 1η Φεβρουαρίου στις φυλακές του Όσλο.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί σε ενάμιση χρόνο φυλάκισης για τις πράξεις που έχει παραδεχθεί.