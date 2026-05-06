Ρούλα Χάμου για Νότη Σφακιανάκη: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ρούλα Χάμου

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραχώρησε συνέντευξη η Ρούλα Χάμου. Ανάμεσα σε άλλα, μιλώντας στο «Happy Day», αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη, καθώς και στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για τον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη, είπε ότι: «Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ, που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά».

«Είναι περιστατικά τα οποία έχουμε βιντεοσκοπήσει, τα οποία έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που γνώρισα τον Νότη, μέχρι πριν από λίγο, που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του», πρόσθεσε. 

Επιπλέον, η Ρούλα Χάμου εξήγησε πως: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία έξι-επτά χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως έχει ζήσει αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν, φαντάζομαι, και να έχει μία πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Τράπεζα της Ελλάδος: Περιορίστηκε το επιτοκιακό περιθώριο καταθέσεων – χορηγήσεων τον Μάρτιο 2026 – Δείτε αναλυτικά τα στοι...

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου-Τι αναφέρει

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
18:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μιχάλης Αεράκης: «Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ, από 7 ετών είμαι στο καμίνι της ζωής»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ήταν την Τετάρτη 6 Μαΐου ο Μιχάλης Αεράκης. Κατά τη ...
11:23 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μάριος Φραγκούλης και Deborah Myers στο Θέατρο Παλλάς

Το εμβληματικό Θέατρο Παλλάς ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 για να υποδεχθεί...
04:20 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Αντιγόνη Φρυδά για Grand Hotel: «Θα μας είχε ανακοινωθεί αν δεν τελείωνε – Οι ιστορίες κλείνουν σιγά σιγά»

Για το τέλος του «Grand Hotel» και το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα μίλησε η Αντιγόνη Φρ...
04:05 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πώς άλλαξε η ζωή της τα τελευταία χρόνια μέσα από… φωτογραφίες

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε μια προσωπική αναδρομή στη ζωή της, δημοσιεύοντας έξι φωτογραφίες πο...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή