Ρούλα Χάμου για Νότη Σφακιανάκη: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραχώρησε συνέντευξη η Ρούλα Χάμου. Ανάμεσα σε άλλα, μιλώντας στο «Happy Day», αναφέρθηκε στον Νότη Σφακιανάκη, καθώς και στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για τον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη, είπε ότι: «Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ, που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά».

«Είναι περιστατικά τα οποία έχουμε βιντεοσκοπήσει, τα οποία έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που γνώρισα τον Νότη, μέχρι πριν από λίγο, που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Ρούλα Χάμου εξήγησε πως: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία έξι-επτά χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως έχει ζήσει αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν, φαντάζομαι, και να έχει μία πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του».