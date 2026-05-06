Μάριος Φραγκούλης και Deborah Myers στο Θέατρο Παλλάς

Νάντια Ρηγάτου

Το εμβληματικό Θέατρο Παλλάς ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 για να υποδεχθεί ένα γεγονός σπάνιας καλλιτεχνικής πολυτέλειας.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης και η εκθαμβωτική Deborah Myers ενώνουν τις φωνές και την σκηνική τους αύρα σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής συναυλίας.

H μοναδική αυτή συναυλία με τον τίτλο “Send in the Clowns”, είναι φτιαγμένη από ερμηνείες βαθιάς ευαισθησίας και εσωτερικής έντασης, που δίνουν μια συγκλονιστική αφήγηση για την ανθρώπινη επιθυμία, τη ματαιότητα και την ομορφιά του εφήμερου.

Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover.

Οι επιλογές του ρεπερτορίου, εκλεπτυσμένες και προσεκτικά επιμελημένες, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική, γεμάτη λάμψη, ένταση και ποιητική δραματουργία.

Ο Μάριος Φραγκούλης, με την αξεπέραστη φωνητική του δεξιοτεχνία και τη σκηνική του ευγένεια, μαζί με την αγαπημένη του, η Deborah Myers μετατρέπουν κάθε ερμηνεία σε μια αισθητική εμπειρία υψηλής έντασης.

Οι φωτισμοί, η σκηνοθετική προσέγγιση και η συνολική αισθητική της παραγωγής συνθέτουν ένα περιβάλλον εκθαμβωτικής αρμονίας, όπου κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί τη δημιουργία μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου η μουσική γίνεται συναίσθημα, η σκηνή μετατρέπεται σε όνειρο και η τέχνη αποκτά τη λάμψη που της αξίζει.

Μια βραδιά για όσους αναγνωρίζουν την αληθινή κομψότητα, για όσους επιζητούν την ένταση του συναισθήματος και για εκείνους που γνωρίζουν ότι η τέχνη, όταν απογειώνεται, γίνεται εμπειρία ζωής.

Info

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα Αθήνα

Παραστάσεις: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

