Γιάννης Τσορτέκης: «Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου, είμαι άνθρωπος των άκρων»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Γιάννης Τσορτέκης

Ο Γιάννης Τσορτέκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα τη νύχτα της Τρίτης (5/5) και μίλησε για τα συναισθήματα, τα άκρα, την απογοήτευση και τη φθορά που προκαλεί το μίσος στον άνθρωπο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δική του στάση απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις και εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα με έντονο τρόπο, χωρίς όμως να ταυτίζει την απουσία αγάπης με το μίσος.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων, και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Το δεν αγαπώ δεν σημαίνει ότι μισώ. Μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλές καταστάσεις να σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με τον χρόνο μαθαίνεις πού να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί το μίσος δεν είναι για τον άλλον, αλλά μια κατάσταση που συντηρείς μέσα στον εαυτό σου κι εσύ φθείρεσαι», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσορτέκης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο έρχεται η απογοήτευση μέσα στις σχέσεις και στις καταστάσεις της ζωής. Ο ίδιος τόνισε ότι το συναίσθημα αυτό δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά διαμορφώνεται σταδιακά μέσα στον χρόνο.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω το ξενέρωμα ή η απογοήτευση δεν συντελείται, ως διά μαγείας ακαριαία, συντελείται μέσα σε μία διάρκεια χρόνου. Οπότε όταν συμβεί, έχει συμβεί. Όλα είναι σε μια ροή».

