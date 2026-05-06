Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες, Τρίτη, με βασικά θέματα τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Συζήτησαν για τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και για το Ιράν», ανέφερε, σε λακωνική ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας, Τόμι Πίγκοτ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντασης στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν χθες περισσότερους από 20 ανθρώπους στην Ουκρανία, ενώ ουκρανικές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν ενώ υπήρχαν προσδοκίες για πιθανή κατάπαυση του πυρός, αρχικά από το Κίεβο και στη συνέχεια από τη Μόσχα, ενόψει των ρωσικών τιμητικών εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της Ημέρας της Νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP