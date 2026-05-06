Πάπας Λέων σε Τραμπ: Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πάπας Λέων
(AP Photo/Gregorio Borgia)

Ο πάπας Λέων απάντησε το βράδυ της Τρίτης (05/05) στην κριτική που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την έξοδό του από την εξοχική του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πάπα Λέοντα αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που του άσκησε. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αποστολή της Εκκλησίας, ενώ τόνισε ότι η κριτική πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια.

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού».

Ο πάπας Λέων υπογράμμισε, με αυτόν τον τρόπο, τη θέση της Εκκλησίας απέναντι στα πυρηνικά όπλα και συνέδεσε την τοποθέτησή του με τον λόγο του Θεού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

