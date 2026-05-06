ΔΟΕ: Συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής, σήμερα

Τη στήριξή της στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών του Σ.Ε.Π.Ε. «Α. Δελμούζος» ανακοίνωσε η ΔΟΕ. Οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο 19ο χλμ. της λεωφόρου Αθηνών – Μαρκοπούλου, στην Παιανία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά την κλήση εκπαιδευτικών σε πειθαρχική διαδικασία. Η ΔΟΕ ζητά «την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος τους».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «εκφράζει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του στις 12 εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, που παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με βαριές και ανυπόστατες κατηγορίες όπως: παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος, παράβαση εχεμύθειας, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.».

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί «δεν έπραξαν τίποτε άλλο, από το να υπερασπιστούν τη δημόσια εκπαίδευση και την ποιότητά της προς όφελος των μαθητών, ζητώντας την ανάκληση απόφασης για τη συγχώνευση δύο τμημάτων του σχολείου τους μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η ποινικοποίηση της παιδαγωγικής ευθύνης και της συλλογικής έκφρασης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στην πειθαρχική διαδικασία και συνδέει την κινητοποίηση με το αίτημα για παύση των ενεργειών σε βάρος των εκπαιδευτικών του σχολείου.