ΔΟΕ: Συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής, σήμερα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Σχολείο

Τη στήριξή της στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών του Σ.Ε.Π.Ε. «Α. Δελμούζος» ανακοίνωσε η ΔΟΕ. Οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο 19ο χλμ. της λεωφόρου Αθηνών – Μαρκοπούλου, στην Παιανία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά την κλήση εκπαιδευτικών σε πειθαρχική διαδικασία. Η ΔΟΕ ζητά «την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος τους».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «εκφράζει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του στις 12 εκπαιδευτικούς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, που παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με βαριές και ανυπόστατες κατηγορίες όπως: παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος, παράβαση εχεμύθειας, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.».

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί «δεν έπραξαν τίποτε άλλο, από το να υπερασπιστούν τη δημόσια εκπαίδευση και την ποιότητά της προς όφελος των μαθητών, ζητώντας την ανάκληση απόφασης για τη συγχώνευση δύο τμημάτων του σχολείου τους μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η ποινικοποίηση της παιδαγωγικής ευθύνης και της συλλογικής έκφρασης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στην πειθαρχική διαδικασία και συνδέει την κινητοποίηση με το αίτημα για παύση των ενεργειών σε βάρος των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μια απλή εξέταση αίματος εντοπίζει πολλαπλούς καρκίνους από πολύ νωρίς – Τι έδειξε νέα μελέτη

3 φυτά που πιάνουν εύκολα στον κήπο αυτήν την εποχή – Ιδανικά και για σκιερά μέρη

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Έως αύριο τα προσωρινά αποτελέσματα-Αλλάζει  η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

Σπίτι μου 2: Παρατείνεται η αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:51 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος δράστης, συνελήφθη και η σύζυγός του – Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλ...
07:35 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου – Διασώθηκαν 9 ναυτικοί

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημ...
07:31 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Καραμπόλα στον Κηφισό στο ύψος της Αχαρνών – Ένας τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στον Κηφισό , προκαλώντας σημαντικά προβλήμα...
07:25 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Αγωνία για 2.000 δικαιούχους του «Σπίτι μου 2» – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Μέχρι τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η αγωνία για περίπου 2.000 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή