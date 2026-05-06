Κηφισιά: «Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου» λέει σύζυγος θύματος του 28χρονου διανομέα

Τον φόβο είχε σπείρει σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής, ο 28χρονος διανομέας, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος 8 πολιτών.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε την Τρίτη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα (βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη) και πέντε πλημμελήματα: επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

«Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Συνδέσεις», μίλησε ο σύζυγος ενός θύματος του 28χρονου διανομέα περιγράφοντας την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε η σύντροφός του.

«Η σύζυγός μου είχε βγει το μεσημέρι της Κυριακής, στις 16:10 μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ, με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντας την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι» ανέφερε.

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

Το θύμα, παρά το σοκ, κατάφερε να διακρίνει στοιχεία του δράστη, όπως το κουτί διανομής με αυτοκόλλητο, τα οποία και έδωσε στις αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία του δεν είχε άδεια παραμονής, δίπλωμα και είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία. «Κυκλοφορούσε χωρίς χαρτιά», πρόσθεσε.

«Μέσα σε λίγες ώρες τον είχαν εντοπίσει. Η Ασφάλεια Κηφισιάς έδρασε πολύ γρήγορα», σημείωσε ο σύζυγος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για παρόμοιες επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.

Ταυτοποιήθηκε από τα θύματα της επίθεσης

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ερυθραία, κοντά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, μετά από ταυτοποίηση που προέκυψε από καταγγελίες θυμάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τον τελευταίο μήνα φέρεται να κυκλοφορούσε με το μηχανάκι της δουλειάς του, μεταφέροντας πέτρες μέσα στο κουτί των παραγγελιών.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως απρόκλητες και ιδιαίτερα βίαιες. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματά του αιφνιδιαστικά και τα χτυπούσε, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο και τη γνάθο και νοσηλεύεται, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με πέτρα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή. Κάποια από τα θύματα κατάφεραν να αντισταθούν, αποφεύγοντας βαρύτερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το STAR ο 28χρονος δεν διέθετε τα απαιτούμενα χαρτιά και η βασική απορία είναι πώς και γιατί προσελήφθη για δουλειά σε κατάστημα εστίασης, ενώ θα έπρεπε να είχε απελαθεί από το 2023, καθώς οι αιτήσεις που είχε κάνει, είχαν απορριφθεί.

Ο 28χρονος φαίνεται να ήρθε στην Ελλάδα το 2018, όταν και απορρίφθηκε για πρώτη φορά η αίτηση ασύλου του. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και απορρίφθηκε οριστικά η αίτησή του το 2023. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να φύγει μέσα σε 30 ημέρες, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει και ψεύτικο τόπο διαμονής, στην Άνοιξη. Επίσης ο ίδιος δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς οδηγούσε το δίκυκλο του οποίου είναι κάτοχος.