Μελόνι: «Σκεφτείτε πριν κοινοποιήσετε» – Σάλος με AI εικόνα της Πρωθυπουργού της Ιταλίας με εσώρουχα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία η κυκλοφορία deepfake εικόνων της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίες δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και παρουσιάζονταν ως αληθινές στα social media.

Ανάμεσα στις εικόνες που έγιναν viral ήταν και μία που εμφάνιζε τη Μελόνι να φορά εσώρουχα και να κάθεται σε κρεβάτι, προκαλώντας κύμα σχολίων και επιθέσεων από χρήστες που πίστεψαν ότι η φωτογραφία ήταν πραγματική.

Η ανάρτηση της Μελόνι

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός απάντησε δημόσια μέσω Facebook, καταγγέλλοντας τη χρήση AI-generated εικόνων για πολιτική επίθεση και παραπληροφόρηση.

«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν διάφορες ψεύτικες εικόνες μου, δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη και παρουσιασμένες ως αληθινές από ορισμένους υπερβολικά πρόθυμους αντιπάλους», έγραψε.

Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτός που τις δημιούργησε… βελτίωσε αρκετά και την εμφάνισή μου».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το φαινόμενο είναι σοβαρό: «Το γεγονός παραμένει ότι, προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν τα πάντα. Σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η Μελόνι χαρακτήρισε τα deepfakes επικίνδυνο εργαλείο παραπλάνησης και διαδικτυακού εκφοβισμού, προειδοποιώντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση οποιουδήποτε ανθρώπου.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», ανέφερε.

«Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι όμως δεν μπορούν».

Και κατέληξε: «Γι’ αυτό πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: να επιβεβαιώνουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Οργή από χρήστες που πίστεψαν ότι η εικόνα ήταν αληθινή

Η εικόνα με τη Μελόνι με εσώρουχα κυκλοφόρησε ευρέως στα social media και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από χρήστες που πίστεψαν ότι ήταν αυθεντική.

«Το να εμφανίζεται έτσι μια πρωθυπουργός είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Ανάξιο του θεσμικού ρόλου που κατέχει», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους κινδύνους των deepfakes και της ανεξέλεγκτης χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ιταλία είχε ήδη θεσπίσει αυστηρό νόμο για την AI

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την κυβέρνηση Μελόνι.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ολοκληρωμένο νόμο για τη ρύθμιση της χρήσης AI.

Η νομοθεσία προβλέπει ακόμη και ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes, ενώ περιλαμβάνει και περιορισμούς για την πρόσβαση παιδιών σε τέτοιες τεχνολογίες.

Η ιταλική κυβέρνηση είχε παρουσιάσει τον νόμο ως σημαντικό βήμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό AI Act.

Προηγήθηκε σκάνδαλο με ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου

Η ψήφιση της νομοθεσίας είχε έρθει μετά από σκάνδαλο στην Ιταλία με ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου που δημοσίευε αλλοιωμένες εικόνες γνωστών Ιταλίδων πολιτικών, ανάμεσά τους και η Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν.

Οι εικόνες είχαν ληφθεί από social media και δημόσιες εμφανίσεις και είχαν υποστεί επεξεργασία με σεξιστικές και χυδαίες λεζάντες.

Η πλατφόρμα, που είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, έκλεισε μετά από εντολή της ιταλικής αστυνομίας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Ρώμης ξεκίνησαν έρευνα για αδικήματα όπως διασπορά υλικού εκδικητικής πορνογραφίας, δυσφήμιση και εκβιασμό.