Eurovision 2026: Η Φινλανδία βγήκε πρώτη στην ψηφοφορία του OGAE – Δείτε ποιοι είναι αγαπημένοι των Eurofans

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Φινλανδία Eurovision

Οι λέσχες θαυμαστών της Eurovision στο δίκτυο OGAE ψήφισαν στην ετήσια ψηφοφορία. Το φαβορί μεταξύ των φανατικών θαυμαστών είναι η συμμετοχής της Φινλανδίας με την Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen με το “Liekinheitin”.

Τα 3.846 μέλη από τις 43 λέσχες θαυμαστών του δικτύου OGAE ψήφισαν και αποφάσισαν τον νικητή της Eurovision 2026.

Οι Φινλανδοί Linda Lampenius & Pete Parkkonen κέρδισαν με το τραγούδι ” Liekinheitin “. Η Φινλανδία έλαβε συνολικά 459 βαθμούς, ακολουθούμενη από τη Δανία και την Αυστραλία.

 

Δημοσκόπηση OGAE 2026 – Αποτελέσματα

  1. Φινλανδία (459 βαθμοί)
  2. Δανία (355 βαθμοί)
  3. Αυστραλία (289 βαθμοί)
  4. Σουηδία (261 βαθμοί)
  5. Κύπρος (247 βαθμοί)
  6. Ελλάδα (180 βαθμοί)
  7. Γαλλία (161 βαθμοί)
  8. Ιταλία (130 βαθμοί)
  9. Βουλγαρία (70 βαθμοί)
  10. Αλβανία (68 βαθμοί)
  11. Ρουμανία (45 βαθμοί)
  12. Κροατία (44 βαθμοί)
  13. Μολδαβία (38 βαθμοί)
  14. Μάλτα (31 βαθμοί)
  15. Μαυροβούνιο (28 βαθμοί)
  16. Τσεχία (20 βαθμοί)
  17. Αυστρία (13 βαθμοί)
  18. Ισραήλ (12 βαθμοί)
  19. Γερμανία (10 βαθμοί)
  20. Ηνωμένο Βασίλειο (6 βαθμοί)
  21. Εσθονία (6 βαθμοί)
  22. Ουκρανία (4 βαθμοί)
  23. Λουξεμβούργο (4 βαθμοί)
  24. Αρμενία (3 βαθμοί)
  25. Σερβία (3 βαθμοί)
  26. Γεωργία (2 βαθμοί)
  27. Λιθουανία (2 βαθμοί)
  28. Βέλγιο (1 βαθμός)
  29. Λετονία (1 βαθμός)
  30. Νορβηγία (1 βαθμός)

Από τις 35 χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision 2026, οι 30 έλαβαν βαθμούς.

Τι είναι ο OGAE;

Ο OGAE είναι συντομογραφία του Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision (Αγγλικά: Γενικός Οργανισμός Φανατικών της Eurovision).

Ο OGAE είναι μια διεθνής οργάνωση οπαδών, που ιδρύθηκε το 1984. Αποτελείται από 43 συλλόγους οπαδών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Τέσσερις μη κερδοσκοπικοί διαγωνισμοί διοργανώνονται από την OGAE κάθε χρόνο για την προώθηση της εθνικής ποπ μουσικής στους οπαδούς της Eurovision σε όλο τον κόσμο. Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης συχνά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) και τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από τις συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να βοηθήσει στην προώθηση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Ο νυν Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου OGAE είναι ο Simon Bennett από τον OGAE Ηνωμένου Βασιλείου.

