Θεσσαλονίκη: Οπαδική επίθεση σε βάρος ανήλικων έπειτα από ποδοσφαιρικό ερασιτεχνικό αγώνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος για επίθεση, με οπαδικό υπόβαθρο, σε βάρος τεσσάρων νεαρών, που έλαβε χώρα σε περιοχή αρμοδιότητάς τους, οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός εκ των δραστών.

Πρόκειται για συνομήλικό τους, ο οποίος, απογευματινές ώρες της Κυριακής 3 Μαΐου 2026, μετά το πέρας ποδοσφαιρικού αγώνα και εξωτερικά αθλητικής εγκατάστασης, μαζί με ομάδα ατόμων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας στους προοαναφερόμενους τέσσερις νεαρούς.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γονέα του δράστη, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

