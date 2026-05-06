Τηλεθέαση (5/5): Ποιες σειρές κυριάρχησαν σε δυναμικό και σύνολο κοινού

Ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη παραμένει έντονος, με τον Alpha να κυριαρχεί στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, καθώς οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Να μ’ αγαπάς» καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις με 16,1% και 15,7% αντίστοιχα. Πολύ κοντά ακολουθεί το «MasterChef» στο Star με 14,9%, διατηρώντας τη δυναμική του στο νεανικό κοινό.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να σημειώνει σαφές προβάδισμα με 24,8%, ενώ ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν και οι σειρές του Alpha και του Mega, όπως το «Άγιος έρωτας» και «Η γη της ελιάς». Τα reality shows, όπως το «Survivor», συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά επίπεδα, χωρίς όμως να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της μυθοπλασίας.

Συνολικά, η μυθοπλασία φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη της τηλεθέασης.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Alpha Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,1 2 Alpha Να μ’ αγαπάς 15,7 3 Star MasterChef 14,9 4 Mega Μια νύχτα μόνο 10,2 5 Mega Έχω παιδιά 10,0 6 Alpha Άγιος έρωτας 9,8 7 ANT1 Σούπερ ήρωες 8,7 8 ΣΚΑΪ Survivor 7,9 9 ANT1 Grand Hotel 7 10 Mega Η γη της ελιάς 6,5 11 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 5,3 12 Open Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,5 13 Open Ξένη ταινία – Εντιμότατοι Κλέφτες 4,2

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)