Τηλεθέαση (4/5): Πρωτιά για «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 19,4%, ενώ ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 17%. Ισχυρή ήταν η παρουσία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που σημείωσε 15,5%, αλλά κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο κοινού με 23,1%.

Στο γενικό σύνολο, ο ALPHA διατήρησε την υπεροχή του, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» του MEGA και το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,4 2 STAR MasterChef 17 3 ALPHA Να μ’ αγαπάς 15,5 4 ALPHA Άγιος έρωτας 13 5 ΣΚΑΪ Survivor 11,9 6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,3 7 ANT1 Σούπερ ήρωες 10,3 8 ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα 8,6 9 MEGA Έχω παιδιά 7,9 10 ANT1 Grand Hotel 7,7 11 MEGA Η γη της ελιάς 5,6 12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,4 13 OPEN Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος 1,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)