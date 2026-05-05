Τηλεθέαση (4/5): Πρωτιά για «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 19,4%, ενώ ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 17%. Ισχυρή ήταν η παρουσία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που σημείωσε 15,5%, αλλά κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο κοινού με 23,1%.
Στο γενικό σύνολο, ο ALPHA διατήρησε την υπεροχή του, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» του MEGA και το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,4
|2
|STAR
|MasterChef
|17
|3
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|15,5
|4
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|13
|5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|11,9
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,3
|7
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|10,3
|8
|ΣΚΑΪ
|Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα
|8,6
|9
|MEGA
|Έχω παιδιά
|7,9
|10
|ANT1
|Grand Hotel
|7,7
|11
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|5,6
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,4
|13
|OPEN
|Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος
|1,6
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|23,1
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|18
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|15,5
|4
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|14,1
|5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|13,1
|6
|ANT1
|Grand Hotel
|13,1
|7
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|12,4
|8
|STAR
|MasterChef
|12,2
|9
|ΣΚΑΪ
|Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα
|10,2
|10
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|9,3
|11
|MEGA
|Έχω παιδιά
|7,1
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,3
|13
|OPEN
|Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος
|2,8