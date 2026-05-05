Τηλεθέαση (4/5): Πρωτιά για «Να μ’ αγαπάς» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ευανθία Τασσοπούλου

Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 19,4%, ενώ ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 17%. Ισχυρή ήταν η παρουσία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που σημείωσε 15,5%, αλλά κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο κοινού με 23,1%.

Στο γενικό σύνολο, ο ALPHA διατήρησε την υπεροχή του, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ το «Μια νύχτα μόνο» του MEGA και το «Survivor» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,4
2 STAR MasterChef 17
3 ALPHA Να μ’ αγαπάς 15,5
4 ALPHA Άγιος έρωτας 13
5 ΣΚΑΪ Survivor 11,9
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,3
7 ANT1 Σούπερ ήρωες 10,3
8 ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα 8,6
9 MEGA Έχω παιδιά 7,9
10 ANT1 Grand Hotel 7,7
11 MEGA Η γη της ελιάς 5,6
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,4
13 OPEN Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος 1,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 23,1
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 18
3 ALPHA Άγιος έρωτας 15,5
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 14,1
5 ΣΚΑΪ Survivor 13,1
6 ANT1 Grand Hotel 13,1
7 MEGA Η γη της ελιάς 12,4
8 STAR MasterChef 12,2
9 ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό – Πρεμιέρα 10,2
10 ANT1 Σούπερ ήρωες 9,3
11 MEGA Έχω παιδιά 7,1
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,3
13 OPEN Ξένη ταινία – Έγγαμος βίος 2,8

