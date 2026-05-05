CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν νέα συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και αξιωματούχοι

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού για έναν πιθανό νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο δίκτυο CNN.

Οι σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, καθώς και στη στοχευμένη εξόντωση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με την πηγή, τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια ήταν σε μεγάλο βαθμό έτοιμα προς εκτέλεση ήδη από τις αρχές Απριλίου, λίγο πριν την κήρυξη της εκεχειρίας.

Πίεση μέσω επιλεγμένων πληγμάτων

Ο στόχος μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης δεν είναι η γενίκευση του πολέμου, αλλά η άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά στο CNN: «Η πρόθεση θα ήταν η διεξαγωγή μιας σύντομης εκστρατείας με στόχο να πιεστεί το Ιράν σε περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι η τελική απόφαση για την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανήκει αποκλειστικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από το αδιέξοδο στις συνομιλίες και την αδυναμία επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, παρόλο που έχει δώσει σήματα ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή σε μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας.

Η στάση του Ισραήλ και η σιωπή Νετανιάχου

Το Ισραήλ διατηρεί εξαρχής σκεπτικισμό για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς τον Κόλπο τη Δευτέρα, στα ΗΑΕ, φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας τις προετοιμασίες για μια πιθανή κλιμάκωση.

Την τελευταία εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιεί διαβουλεύσεις σε στενό και αυστηρά ελεγχόμενο κύκλο ασφαλείας.

Παράλληλα, έχει δώσει ρητές οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησής του να απέχουν από οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο σχετικά με το Ιράν, προκειμένου να διατηρηθεί ο απόλυτος έλεγχος των πληροφοριών.