Γαστούνη: «Δεν σώζεται το κατάστημα ύστερα από τόσο μεγάλη φωτιά» λέει ο περιπτεράς για τον εμπρησμό

«Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει» λέει ο Χρήστος Σαμψώνης για τον εμπρησμό στο κατάστημα που επρόκειτο να ανοίξει στο κέντρο της Γαστούνης. Πρόκειται για τον περιπτερά, ο οποίος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από Ρομά μαζί με τον γιο του, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους, σε πέντε ημέρες θα ξεκινούσε τη λειτουργία του νέου του καταστήματος.

«Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Με κάλεσαν τα ξημερώματα από το ΑΤ Πηνειού, ότι καίγεται το μαγαζί και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν κάτι ξύλα πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά. Σε πέντε ημέρες θα άνοιγα», αναφέρει ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Απαντώντας αν έχει κάποιες ενδείξεις για τους δράστες είπε ότι «… δεν μπορώ να πω κάτι και να ενοχοποιήσω κάποιον χωρίς στοιχεία. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη», μεταδίδει το ilialive.gr.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «το μαγαζί ήταν με προκαταβολή το μισό και αποπληρωμή το υπόλοιπο με τη λειτουργία. Τα ηλεκτρικά τα έφεραν χθες. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω εδώ είναι καλό… δεν ξέρω».

«Αντικρίσαμε όλη αυτή την καταστροφή»

Ο συνέταιρος σε αυτή την επιχείρηση και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Εμμανουήλ Θεοδωρακόπουλος, από την πλευρά του τόνισε ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί ότι το μαγαζί πήρε φωτιά. Ήρθαμε εδώ και αντικρίσαμε όλη αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά – δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω όλο αυτό – η καταστροφή αυτή έβαλε και τους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι».

«Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρηση που είχε για να έρθει σ’ αυτό το σημείο και μαζί να κάνουμε μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο, αλλά τελικά…κάποιοι μας το στερήσανε. Από εκεί και πέρα…δεν ξέρω. Το δίκιο δεν θα το βρούμε πουθενά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Απαντώντας σχετικά με το ύψος των ζημιών σημείωσε ότι «…δεν έχουμε κάνει τον οικονομικό απολογισμό της ζημιάς αλλά όπως όλοι μπορούνε να δούνε, είναι πολλά».

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες ή αν συνδέεται το προηγούμενο περιστατικό του συνεργάτη του είπε «δεν νομίζω, δεν είχαμε απειλές. Ούτε εγώ προσωπικά ούτε και ο Σαμψώνης. Το θέμα θεωρείται λήξαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα».

Περιγράφοντας το τι ακριβώς συνέβη ανέφερε ότι «μπήκανε με τρόπο, σπάσανε την πόρτα, το παράθυρο και έβαλαν σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Να είναι κάτι άλλο; Δε νομίζω. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Και να είμαστε τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Γιατί αν συνέχιζε με την ίδια ένταση η φωτιά θα καίγονταν όλο το τετράγωνο και θα είχαμε θύματα».

Σχετικά με την στάση της πολιτείας δήλωσε ότι «φυσικά και πρέπει να λάβει μέτρα η πολιτεία. Παντού πρέπει να απευθυνθούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικά αν είναι να φύγουμε από την Γαστούνη, να ερημώσει η πόλη και να πάμε κάπου αλλού. Επενδύσαμε τόσα χρήματα και στο τέλος τι θα γίνει; Πώς θα τα ξεχρεώσουμε; Αυτό που έγινε ήταν επί προσωπικού, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αν υπάρχει κάποια λύση να βρεθεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η παραβατικότητα στην Γαστούνη έχει μειωθεί πάρα πολύ από τότε που ήρθαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας. Αλλά δεν έχω άλλες πληροφορίες πάνω σ’ αυτό το θέμα. Ως πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου είχα πολλές κλήσεις από καταστηματάρχες για παραβάσεις. Τώρα όμως δεν υπάρχουν».