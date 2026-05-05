Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα – «Δεν είχα σκοπό να βλάψω κάποιον»

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Δικαστήριο Θεσσαλονίκης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, και προκάλεσε πανικό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κάποιον. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα, αξιώνοντας να τού καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 67χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή -εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Η συνήγορος του κατηγορουμένου υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 67χρονος φέρεται να έχει ιστορικό ψυχικής υγείας, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Κατά την συνήγορό του, ανάλογα με τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

