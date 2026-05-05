Ζωή Παπαδοπούλου: «Είχα δύο αποβολές – Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, και αναφέρθηκε στις δύο αποβολές που είχε, πριν μείνει έγκυος στην κόρη της.

Μιλώντας για το παιδί της, η Ζωή Παπαδοπούλου είπε πως: «Η σχέση που έχουμε με την Βαλέρια είναι πάρα πολύ δυνατή, ζεστή και έντονη. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είσαι γονιός και είναι και το πιο όμορφο. Είναι αυτές οι στιγμές ευτυχίας που νιώθω πραγματικά ότι είναι τόσο μεγάλη. Δεν μπορείς να την περιγράψεις αυτή την ευτυχία». 

Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή μου. Είχα δύο αποβολές. Και οι δύο εγκυμοσύνες είχαν έρθει φυσικά. Στη δεύτερη αποβολή, επειδή είχαμε ακούσει και καρδιά, εκεί η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι δεν πρόκειται να το δούμε ξανά.

Αποφασίσαμε δηλαδή με τον Θοδωρή να είμαστε δύο αγαπημένοι συνοδοιπόροι, να ταξιδεύουμε… Εντάξει, αφού δεν ήρθε, δεν ήρθε. Έπειτα από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος». 

«Όταν πήραμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε, υποσυνείδητα και συνειδητά έφυγε από πάνω μου το άγχος και το βάρος και συνέβη. Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις οικογένειες, στα ζευγάρια, ότι αν έρθει ένα παιδί είναι πολύ μεγάλο δώρο, δεν το συζητώ. Αν δεν έρθει όμως, η σχέση του ζευγαριού είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή όταν έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου και είναι συνοδοιπόρος, χρειάζεται να δώσεις βάση εκεί», εξήγησε αμέσως μετά.

12:30 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

