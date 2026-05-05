Σε συμβιβασμό κατέληξαν Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι – Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ηθοποιού στο Met Gala μετά το τέλος του «πολέμου»

Η Μπλέικ Λάιβλικαι ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, θέτοντας τέλος τη δικαστική τους διαμάχη που προέκυψε από την επεισοδιακή παραγωγή της ταινίας τους «It Ends With Us» (2024), λίγες μόλις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη.

Σε κοινή δήλωση οι νομικοί εκπρόσωποι και των δύο πλευρών ανέφεραν: «Το τελικό αποτέλεσμα, η ταινία “It Ends With Us”, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους εμάς που εργαστήκαμε για να την υλοποιήσουμε. Η ευαισθητοποίηση και η ουσιαστική συμβολή στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας και όλων των επιζώντων, είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε πλήρως. Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κ. Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χώρων χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό θα κλείσει το θέμα και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά».

Οι όροι του συμβιβασμού δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η διαμάχη

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Λάιβλι, η οποία πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover) κατηγόρησε τον Μπαλντόνι, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε και συμπρωταγωνίστησε, για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, αφού η ίδια εξέφρασε ανησυχίες για την φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Ως απάντηση, ο Μπαλντόνι κατέθεσε ανταγωγή για δυσφήμιση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), καθώς και μια αγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, μετά από ένα άρθρο με τίτλο «We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ισχυρίστηκε ότι το διάσημο ζευγάρι επιχείρησε να σπιλώσει τη φήμη του για να «αρπάξει τον έλεγχο» της ταινίας, ενώ η αγωγή του περιελάμβανε και κατηγορίες για εκβιασμό.

Τον Ιούνιο του 2025, η Λάιβλι απέσυρε δύο από τις κατηγορίες, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, ο ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Λιούις Λίμαν (Lewis Liman), απέρριψε την αγωγή του Μπαλντόνι κατά του ζεύγους καθώς και την προσφυγή του εναντίον των New York Times.

Τον περασμένο μήνα ο δικαστής απέρριψε επίσης το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών της Λάιβλι κατά του ηθοποιού, θέτοντας στο αρχείο τις 10 από τις 13 συνολικά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών για παρενόχληση, συνωμοσία και δυσφήμιση.

Σύμφωνα με τον Guardian, τρεις μόνο κατηγορίες, αθέτηση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα, παρέμεναν ενεργές, προτού η υπόθεση καταλήξει τελικά σε συμβιβασμό.

Η εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι στο Met Gala 2026

Η Μπλέικ Λάιβλι, λίγη ώρα μετά το τέλος της δικαστικής διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Met Gala του 2026. Η ηθοποιός φαινόταν σε εξαιρετική διάθεση καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας.

Η Λάιβλι έλαμψε με ένα φόρεμα Versace από το αρχείο του 2006, εμπνευσμένο από «την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα και την ακουαρέλα», όπως είπε στο Vogue πάνω στο κόκκινο χαλί.

Συνδύασε το πολύχρωμο φόρεμα με μια τσάντα Judith Leiber, η οποία κοσμούνταν με σχέδια που είχαν φτιάξει τα τέσσερα παιδιά της. Πρόσθεσε μια πινελιά λάμψης με ένα ζευγάρι ειδικά σχεδιασμένα σκουλαρίκια με ροζ ζαφείρια, κουνζίτη και διαμάντια, ένα δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι 30 καρατίων και ένα δαχτυλίδι με ροζ ζαφείρι 10 καρατίων, όλα από τη Lorraine Schwartz.

