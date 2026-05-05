Ροκ συνάντηση στα μπουζούκια: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη – ΒΙΝΤΕΟ

Ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής ροκ σκηνής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, επέλεξε να περάσει το βράδυ της Πρωτομαγιάς στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη, με την τραγουδίστρια να υποδέχεται με θερμά λόγια τον εκλεκτό κι αναπάντεχο καλεσμένο.

«Ήρθαν και μου είπαν ότι είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο κοινό και λέω: ‘Δεν είναι Πρωταπριλιά, Πρωτομαγιά είναι!’», ανέφερε με χιούμορ η τραγουδίστρια, υπό τις επευφημίες και τα γέλια του κοινού.

@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος – eleftheriosgigour

Για να τιμήσει τον μεγάλο δημιουργό, η Ιουλία Καλλιμάνη ερμηνεύσε το εμβληματικό κομμάτι του Μάνου Λοΐζου «Σ’ ακολουθώ», που έχει ταυτιστεί με τη φωνή του Βασίλη.

«Ό,τι μπορούμε κάνουμε!», δήλωσε με ταπεινότητα η Ιουλία.

