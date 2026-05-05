ΔΝΤ: Να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στο Ιράν διαρκέσει έως το 2027

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ΔΝΤ
(AP Photo/Jose Luis Magana)

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η προηγούμενη πρόβλεψη για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια οικονομία δεν ισχύει πλέον.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και για μικρή αύξηση των τιμών. Ωστόσο, η επικεφαλής του ΔΝΤ σημείωσε ότι το σενάριο αυτό μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι, σε αυτή την περίπτωση, «πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

