Εμανουέλ Μακρόν: Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες». Παράλληλα, ο Μακρόν δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τους συμμάχους της στην περιοχή.

«Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκή λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Ο ίδιος ανέφερε ότι η λύση αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσω της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και μιας ισχυρής συμφωνίας, η οποία θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής.

Ο Μακρόν τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής χρειάζονται προστασία απέναντι στις απειλές που, όπως είπε, θέτει το Ιράν. Οι απειλές αυτές αφορούν τις πυρηνικές και βαλλιστικές του δραστηριότητες, καθώς και τις περιφερειακές ενέργειες αποσταθεροποίησης.