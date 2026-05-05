Βρετανία: Καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τη Δευτέρα τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, οι οποίες είχαν στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Στάρμερ κάλεσε το Ιράν να εμπλακεί ουσιαστικά στη διπλωματική διαδικασία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των ΗΑΕ και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την άμυνα των εταίρων μας στον Κόλπο. Η κλιμάκωση αυτή πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν οφείλει να εμπλακεί ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν φέρεται να έπληξε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και να προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα ΗΑΕ. Το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:55 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Εμανουέλ Μακρόν: Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτ...
03:40 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ιρανός αξιωματούχος: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα Στενά του ...
03:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η-9η Μαΐου

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία...
02:26 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία – Τουλάχιστον 14 άτομα παγιδευμένα

Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή