Βρετανία: Καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τη Δευτέρα τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, οι οποίες είχαν στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Στάρμερ κάλεσε το Ιράν να εμπλακεί ουσιαστικά στη διπλωματική διαδικασία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των ΗΑΕ και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την άμυνα των εταίρων μας στον Κόλπο. Η κλιμάκωση αυτή πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν οφείλει να εμπλακεί ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν φέρεται να έπληξε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και να προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα ΗΑΕ. Το επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Πηγή: Reuters