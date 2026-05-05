Έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία – Τουλάχιστον 14 άτομα παγιδευμένα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Έκρηξη σε ορυχείο στην Κολομβία
(AP Photo/Fernando Vergara)

Δεκατέσσερις ανθρακωρύχοι παραμένουν παγιδευμένοι έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι ομάδες διάσωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των εργατών.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές δεν έχουν δώσει, μέχρι στιγμής, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων ή για τα αίτια του περιστατικού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:18 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Αμπάς Αραγτσί: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο» – Κίνδυνος τελμάτωσης για ΗΠΑ και ΗΑΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δε...
02:13 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

ΔΝΤ: Να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα εάν ο πόλεμος στο Ιράν διαρκέσει έως το 2027

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η προηγούμενη πρόβλεψη για τις...
02:08 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ζήτησε χθες, Δευτέρα (4/5), από τις Αρχές του Λιβάνου να κηρύξουν «ανεπιθύμητο πρό...
02:03 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί, 86 τραυματίες – Ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες π...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή