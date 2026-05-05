Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η-9η Μαΐου

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα απείλησε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσει «μαζική πυραυλική επίθεση» εναντίον του Κιέβου.

Η ουκρανική πλευρά απάντησε με δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε ότι «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ οι προσπάθειές τους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί.

Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός για την επέτειο της νίκης

«Όπως ορίζει απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (προέδρου) Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων MAX, η οποία υποστηρίζεται από τον κρατικό μηχανισμό.

«Αν το καθεστώς του Κιέβου αποπειραθεί να θέσει σε εφαρμογή εγκληματικά σχέδια για να παρακωλυθούν οι εορτασμοί της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών ότι είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία τιμά την 81η επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε χθες ότι δεν είναι «σοβαρό» να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η Μόσχα «φοβάται» πως θα δει ουκρανικά drones «πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα στην Ουκρανία όσον αφορά τους όρους διακοπής των εχθροπραξιών για την οποία γίνεται λόγος σε ρωσικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X. «Ως προς αυτό, ανακοινώνουμε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι απάντησε με δική του ανακοίνωση για εκεχειρία

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη στο Μπαχρέιν, όπου είχε συνομιλίες με το βασίλειο του Κόλπου για τη διμερή «συνεργασία ως προς την ασφάλεια», όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους στην πόλη Μερέφα, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι επίθεση με drone σκότωσε ένα ζευγάρι σε κοινότητα στον νότο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου έγινε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Νέα ρωσικά πλήγματα σε Χάρκοβο και νότια Ουκρανία

Η Ουκρανία μάχεται για πάνω από τέσσερα χρόνια εναντίον της ρωσικής εισβολής. Η περιφέρεια του Χαρκόβου, η οποία γειτονεύει με τη Ρωσία, γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Μεγάλο μέρος της περιφέρειας καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό στην αρχή του πολέμου και στη συνέχεια ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό στρατό. Το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, εξέλιξη που είχε να καταγραφεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το AFP.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε την αφετηρία της πιο αιματηρής ένοπλης σύρραξης στο ευρωπαϊκό έδαφος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις δύο χώρες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

