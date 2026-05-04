Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία: «Διένυσε πέντε στενά με μεγάλη ταχύτητα – Επικρατούσε πανικός» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας στο enikos.gr

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες. «Το όχημα διένυσε πέντε στενά με μεγάλη ταχύτητα», περιγράφει στο enikos.gr η Ελληνίδα αυτόπτης μάρτυρας, Κωνσταντίνα Γ., η οποία βρισκόταν λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Ως «διαδρομή σε κατάσταση αμόκ» περιγράφουν οι αρχές της Λειψίας το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός, γνωστός στις αρχές για ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος συνελήφθη άμεσα χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, όταν ο οδηγός, με όχημα τύπου Volkswagen Taigo, ανέπτυξε ταχύτητα 70–80 χλμ/ώρα και κινήθηκε απευθείας προς τους πεζούς στην οδό Γκριμάισε, κοντά στην κεντρική πλατεία Αυγούστου και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Η πορεία του οχήματος, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ήταν στιγμιαία αλλά εκτεταμένη, με αποτέλεσμα να παρασύρει πεζούς σε διαφορετικά σημεία του κεντρικού άξονα. Στην περιοχή επικράτησε χάος, με δεκάδες ασθενοφόρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εναέρια μέσα να επιχειρούν από τα πρώτα λεπτά.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα τον χώρο, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έκλεισαν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες πολίτες λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη λόγω σοκ.

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι θα διερευνηθούν άμεσα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Η μαρτυρία Ελληνίδας στο enikos.gr

Η Κωνσταντίνα Γ., που ζει και εργάζεται στη Λειψία, περιγράφει με λεπτομέρειες τα όσα εκτυλίχθηκαν, δίνοντας μια πιο καθαρή εικόνα της έκτασης και της έντασης του περιστατικού.

Όπως αναφέρει, το συμβάν σημειώθηκε μεταξύ 16:00 και 17:00 τοπικής ώρας, στον πιο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, όπου βρίσκονται τα εμπορικά καταστήματα και συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

«Ο δράστης πέρασε από τον δρόμο που υπάρχει και μπήκε μέσα στον πεζόδρομο. Αν και επιτρέπονται αυτοκίνητα, συνήθως κινούνται μόνο λεωφορεία, οχήματα τροφοδοσίας, ασθενοφόρα και αστυνομικά», εξηγεί.

Στη συνέχεια, περιγράφει τη διαδρομή του οχήματος, η οποία, όπως λέει, ήταν ασυνήθιστα μεγάλη για τέτοιο περιστατικό: «Έκανε μια μεγάλη διαδρομή με μεγάλη ταχύτητα και πέρασε περίπου πέντε στενά. Επειδή είμαστε στο εξωτερικό, τα στενά εδώ είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε μιλάμε για αρκετή απόσταση».

«Τραυμάτισε κόσμο από το πρώτο κιόλας στενό, ουσιαστικά από το μισό του πρώτου στενού. Εκεί βρέθηκε ο πρώτος νεκρός».

Η πορεία του οχήματος συνεχίστηκε μέχρι πιο κεντρικό σημείο: «Σταμάτησε αφού πέρασε την κεντρική πλατεία της Λειψίας, όπου υπήρξαν πολλοί τραυματίες και άλλος ένας νεκρός».

Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση

«Από το πρώτο κιόλας λεπτό υπήρχαν ελικόπτερα πάνω από τον δρόμο. Οι αρχές έκλεισαν το σημείο και έβαλαν όλους τους κατοίκους να μπουν είτε στα μαγαζιά είτε να απομακρυνθούν» συμπλήρωσε η Κωνσταντίνα Γ.

Η ίδια βρισκόταν σε κτίριο ακριβώς δίπλα στο σημείο και αντιλήφθηκε γρήγορα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει: «Άκουγα φασαρίες και το ελικόπτερο πετούσε πολύ χαμηλά. Φεύγοντας από το κτίριο είχαν ήδη κλείσει τους δρόμους και υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα».

Περιγράφει σκηνές χάους και έντονης αναστάτωσης: «Δεν υπήρχε ενημέρωση και επικρατούσε πανικός. Ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει μέσα από εμπορικά κέντρα και εναλλακτικές διαδρομές, γιατί οι κεντρικοί δρόμοι είχαν κλείσει».

«Οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν πολύ έντονες. Ήταν κάτι πάρα πολύ αγχωτικό για μας. Είδα ένα πτώμα να το έχουν καλύψει απλά με ένα χαλί από κάποιο κατάστημα, πρόχειρα και βιαστικά, προκειμένου οι Αρχές να δράσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Όπως σημειώνει, η πόλη επηρεάστηκε άμεσα: «Πολλοί από εμάς φύγαμε νωρίτερα από τις δουλειές μας, γιατί ήταν δύσκολο να κινηθούμε στους δρόμους για να επιστρέψουμε σπίτια μας».

Η ίδια εκτιμά ότι οι τραυματίες ήταν περίπου 10 με 15, ενώ υπογραμμίζει ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη περιοχή, κοντά στο πανεπιστήμιο της Λειψίας και σε ώρα που ο κόσμος είχε βγει λόγω καλού καιρού.

Τέλος, αναφέρεται και στα σενάρια για τα κίνητρα:

«Τα γερμανικά μέσα λένε ότι ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή αν το λένε για να αποφευχθεί πανικός. Το γεγονός ότι διένυσε τόσο μεγάλη απόσταση δείχνει ότι υπήρχε σκοπός».

Όπως επισημαίνει, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς στην πόλη έχουν προγραμματιστεί μεγάλες εκδηλώσεις, κάτι που ενδέχεται να επηρεαστεί ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας.

Ποιος είναι ο οδηγός που έπεσε πάνω σε πεζούς στη Λειψία

Ο φερόμενος ως δράστης της «διαδρομής σε κατάσταση αμόκ» είναι ένας 33χρονος Γερμανός, έχει γεννηθεί στη χώρα και κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Σαξονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος σταμάτησε το όχημα και συνελήφθη άμεσα, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι είχε «ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο», αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων ατόμων.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο στα οποία φαίνεται ένας αδύνατος άνδρας, με σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι και τατουάζ στο αριστερό του χέρι. Σε ηχητικά αποσπάσματα ακούγεται να φωνάζει: «Κάντε το να σταματήσει».