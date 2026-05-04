Ζελένσκι: Πιθανός στόχος ουκρανικών drones η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ουκρανικά drones ενδέχεται να στοχεύσουν την παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, καθώς το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για ένα από τα πιο συμβολικά του γεγονότα, αναφέρει η Kyiv Post.

Μιλώντας στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον σε θέση να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ όπως στο παρελθόν.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε παρέλαση για τις 9 Μαΐου, αλλά δεν θα υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν μπορούν να το αντέξουν», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Ουκρανικά drones μπορούν επίσης να πλήξουν αυτή την παρέλαση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί όσο πριν».

Χτύπημα drone σε πολυκατοικία στη Μόσχα

Τη Δευτέρα τα ξημερώματα, ουκρανικό drone έπληξε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη δυτική Μόσχα, προκαλώντας ζημιές.

Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, το πλήγμα σημειώθηκε σε συγκρότημα στην οδό Μοσφίλμοφσκαγια, περίπου 6 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Καταστράφηκαν τοίχοι σε τρία δωμάτια στον 36ο όροφο, ενώ τμήμα της πρόσοψης κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Αναφέρθηκαν επίσης συντρίμμια και σπασμένα τζάμια στην περιοχή.

Αναχαιτίσεις και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις

Ο Σομπιάνιν δήλωσε αργότερα ότι καταρρίφθηκαν ακόμη δύο drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά επιθέσεων με drones στις αρχές Μαΐου. Στις 3 Μαΐου, οκτώ drones που στόχευαν την πόλη αναχαιτίστηκαν, προκαλώντας προσωρινή διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

«Καθοριστικό καλοκαίρι» για τον πόλεμο

Ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καθοριστικό για την πορεία του πολέμου.

«Αυτό το καλοκαίρι θα είναι η στιγμή που ο Πούτιν θα αποφασίσει αν θα κλιμακώσει τον πόλεμο ή θα στραφεί στη διπλωματία. Πρέπει να τον πιέσουμε προς τη διπλωματία», δήλωσε.

Πίεση μέσω κυρώσεων

Τόνισε ότι η πίεση πρέπει να συνεχιστεί μέσω κυρώσεων:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση μέσω κυρώσεων… γιατί επηρεάζουν το ρωσικό πετρέλαιο, τη βιομηχανία και τις τράπεζες. Η άρση τους είναι απαράδεκτη».

Δυνατότητες Ουκρανίας και συνεργασία με Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του μπορεί να παράγει πλήρες φάσμα αμυντικών συστημάτων.

«Η Ουκρανία μπορεί να παράγει ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί από βαλλιστικές επιθέσεις και πυραύλους», ανέφερε, προτείνοντας παράλληλα συνεργασία με την Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα των drones.

Υπογράμμισε ότι η προστασία πρέπει να καλύπτει αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Εκεχειρία 9ης Μαΐου και επιφυλάξεις

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει σαφή πρόταση για εκεχειρία στις 9 Μαΐου.

Όπως είπε, εν μέσω καθημερινών βομβαρδισμών, τέτοιες συζητήσεις φαίνονται «κυνικές».

Η πρόταση για προσωρινή παύση των συγκρούσεων φέρεται να προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ διάρκειας 90 λεπτών.

Μειωμένη στρατιωτική παρουσία στην παρέλαση

Η φετινή παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία αναμένεται να είναι αισθητά περιορισμένη, χωρίς άρματα μάχης, πυραυλικά συστήματα ή πυροβολικό για πρώτη φορά από το 2008.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποδίδει την απόφαση στην «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση», ενώ αναλυτές τη συνδέουν με ελλείψεις εξοπλισμού και ανησυχίες ασφαλείας λόγω των ουκρανικών επιθέσεων.

Ξένοι ηγέτες στη Μόσχα

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, επτά ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν στην παρέλαση.

Μεταξύ αυτών:

ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο

ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ

ο πρόεδρος της Κιργιζίας Σαντίρ Ζαπάροφ

ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Φίτσο δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση, αλλά θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.