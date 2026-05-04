Σωκράτης Φάμελλος: Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει

«H γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή τη διάλεξη της Eιδικής Eισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που παρακολούθησε το απόγευμα της Δευτέρας 4/5 μαζί με στελέχη του κόμματος.

Σε μήνυμά του στο Instagram ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Με πολύ ενδιαφέρον, σε μια αίθουσα του Παντείου Πανεπιστημίου γεμάτη ιδανικά, αξίες και αλληλεγγύη παρακολουθήσαμε τη διάλεξη της Eιδικής Eισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της εξέφρασα τη στήριξή μας τόσο στο έργο της, όσο και συνολικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Συμφωνήσαμε ότι η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και της επισήμανα πως ο αγώνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ειρήνη, την Ελευθερία και το Διεθνές Δίκαιο είναι κοινός».

Σημειώνεται ότι η ειδική εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όντας καλεσμένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου έδωσε διάλεξη με τίτλο: «Διεθνές δίκαιο και ισχύς σε περιόδους αναταραχής και γενοκτονικής πολιτικής».