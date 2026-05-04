Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Από ανατροπή σε ανατροπή και προβάδισμα… τίτλου οι «πράσινοι» – Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι «πράσινοι» χρειάζονται πλέον μία νίκη, είτε το Σάββατο (9/5, 17:30) στο «Παλατάκι» είτε σε πιθανό 5ο παιχνίδι στο Μετς, για να κατακτήσουν το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και δεύτερο συνεχόμενο.

Ο Ντμίτρο Γιάντσουκ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην επίθεση με 22 πόντους και κάλυψε τα κενά που δημιούργησαν ο «λαβωμένος» Γκάσμαν και η μέτρια βραδιά του Νίλσεν. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω με 1-2 σετ, όμως έδειξε χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι και πήρε μία μεγάλη νίκη σε έναν τελικό που αποτέλεσε διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ.

Στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες έδειξαν από νωρίς ότι θα προσφέρουν ένα μεγάλο και αμφίρροπο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πήγαν πόντο με πόντο μέχρι το 13-13, πριν οι «πράσινοι» πάρουν προβάδισμα δύο πόντων με μπλοκ του Γιάντσουκ για το 15-13.

Ο Γκάσμαν έφερε τον Παναθηναϊκό στο +3 με νέο μπλοκ για το 17-14, ενώ ο Γιάντσουκ διαμόρφωσε το 19-15 με άσο. Ο ΠΑΟΚ μείωσε με ένα μικρό σερί 2-0 και άσο του Ερνάντες, όμως ο Νίλσεν έφερε τους γηπεδούχους στο 23-19 με μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το σετ με 25-23, μετά το λάθος του Κόλεβ, ο οποίος βρήκε φιλέ.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο δεύτερο σετ και πήρε σημαντικό προβάδισμα μετά το 14-15. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 1-4 και ξέφυγαν με 15-19. Ο Πρωτοψάλτης έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό με επίθεση και μπλοκ, οι «πράσινοι» απάντησαν με σερί 5-0 και προσπέρασαν με 20-19, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχραιμία στο φινάλε. Ο Τζέντρικ έδωσε κρίσιμους πόντους και ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε το σετ με 25-21, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με πιο πειστική εικόνα και στο τρίτο σετ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν γρήγορα με 5-2, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε νέο πρόβλημα με τον Πάτρικ Γκάσμαν. Ο Αμερικανός αισθάνθηκε ξανά μυϊκές ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα, στερώντας από τους «πράσινους» ένα από τα βασικά επιθετικά «όπλα» τους.

Παρά το πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και προσπέρασε με 8-6, χάρη στα μπλοκ των Γιάντσουκ και Βουλκίδη. Ο ΠΑΟΚ, όμως, βρήκε λύσεις από τον Ερνάντες και τον Κόλεβ, πήρε ξανά το προβάδισμα με 20-17 και έκλεισε το σετ με 25-22, μετά από επίθεση του Κοκκινάκη.

Στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός έβγαλε πείσμα και έδειξε ότι δεν είχε περιθώριο για άλλη απώλεια. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με 3-0, χάρη στον Νίλσεν και τον άσο του Βουλκίδη. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με επιμέρους 5-1 και προσπέρασε με 5-4, όμως ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά τον έλεγχο.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους, προηγήθηκαν με 16-10 και 18-11 και δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει. Ο εξαιρετικός Γιάντσουκ τελείωσε το σετ με επίθεση για το 25-18 και έστειλε τον τελικό στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, το παιχνίδι πήρε φωτιά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 4-2 μετά από άουτ επίθεση του Νίλσεν, ενώ ο Τόρες έφερε τους φιλοξενούμενους στο 6-3. Ο Παναθηναϊκός, όμως, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε από τον Σταύρο Κασαμπαλή.

Ο Κασαμπαλής έκανε εντυπωσιακό σερί από το σερβίς, πέτυχε δύο άσους και έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 10-7. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με δικό του σερί 3-0, όμως ο Γιάντσουκ και το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσαν ξανά προβάδισμα δύο πόντων στο «τριφύλλι» για το 12-10.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 13-13 με εντυπωσιακό μπλοκ του Ερνάντες, όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και η εξαιρετική ενέργεια του Σπίριτο στο φιλέ διαμόρφωσαν το 16-14. Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 41 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 7 άσους, 42 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 23 (13/30 επ., 7 άσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 12% άριστες), Νίλσεν 12 (8/35 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σπιρίτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (11/30 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ., 38% υπ. – 19% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσοι), Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 1 (1/3 επ.)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. – 23% άριστες), Τόρες 11 (5/24 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Κόλεφ 8 (4/10 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/4 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 20 (16/42 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 48% υπ. – 19% άριστες), Παπανικολάου, Καρασαββίδης, Μούχλιας 2 (2/6 επ., 80% υπ. – 40% άριστες)